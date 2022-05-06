Збройова баронеса: Алла Пугачова продаватиме в Ізраїлі боєприпаси

Як повідомляють росЗМІ, Примадонна не сидить без діла в Ізраїлі

Алла Пугачова реєструє торгову марку для продажу зброї / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Вже понад два місяці Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним та дітьми проживають в ізраїльському місті Кейсарія, де також мешкає дружина Віктора Павліка. Очевидно, що зіркове подружжя не збирається повертатись до путінської Росії, бо вони засуджують війну в Україні та рашистів, які підтримують кровопролиття.

Ба, більше, Максим Галкін вже знайшов собі нову роботу – гуморист запланував великий концертний тур по всій країні. Примадонна також вирішила зайнятись новою справою. Як пише Telegram-канал Mash, артистка займається реєстрацією нового бренду під назвою "Примадонна". Торгова марка нібито буде зареєстрована на Росії. Але продажа та виробництво, скоріше всього, відбуватиметься там, де зараз мешкає співачка.

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Зазначається, що наносити етикетку Пугачової можна буде на різноманітну продукцію. Зокрема, на косметику, 3D-окуляри, товари для вагітних, та навіть зброю і боєприпаси.

Варто додати, що це не перший бренд Алли Борисівни. У артистки вже є іменний товарний знак – Alla Pugachova під яким продається одяг, взуття, жіночі сумочки.

Нагадаємо, Максим Галкін одни з перших засудив війну в Україні та дії російської влади. Через це 45-річний шоумен втратив низку контрактів.

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У квітні Максим Галкін опублікував відеозвернення, в якому згадав злочини Росії - вибухи в Одесі, звірства у Бучі, малайзійський "Боїнг".

Днями також з'явилась інформація, що найпопулярніша пара російського шоубізу готується продавати свій розкішний замок в селі Грязь.