Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Помер Дяченко

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Збройова баронеса: Алла Пугачова продаватиме в Ізраїлі боєприпаси

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 травня, 12:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як повідомляють росЗМІ, Примадонна не сидить без діла в Ізраїлі
Алла Пугачова реєструє торгову марку для продажу зброї
Алла Пугачова реєструє торгову марку для продажу зброї / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Вже понад два місяці Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним та дітьми проживають в ізраїльському місті Кейсарія, де також мешкає дружина Віктора Павліка. Очевидно, що зіркове подружжя не збирається повертатись до путінської Росії, бо вони засуджують війну в Україні та рашистів, які підтримують кровопролиття.

Ба, більше, Максим Галкін вже знайшов собі нову роботу – гуморист запланував великий концертний тур по всій країні. Примадонна також вирішила зайнятись новою справою. Як пише Telegram-канал Mash, артистка займається реєстрацією нового бренду під назвою "Примадонна". Торгова марка нібито буде зареєстрована на Росії. Але продажа та виробництво, скоріше всього, відбуватиметься там, де зараз мешкає співачка.

Реклама

Зазначається, що наносити етикетку Пугачової можна буде на різноманітну продукцію. Зокрема, на косметику, 3D-окуляри, товари для вагітних, та навіть зброю і боєприпаси.

Варто додати, що це не перший бренд Алли Борисівни. У артистки вже є іменний товарний знак – Alla Pugachova під яким продається одяг, взуття, жіночі сумочки.

Нагадаємо, Максим Галкін одни з перших засудив війну в Україні та дії російської влади. Через це 45-річний шоумен втратив низку контрактів.

Реклама

У квітні Максим Галкін опублікував відеозвернення, в якому згадав злочини Росії - вибухи в Одесі, звірства у Бучі, малайзійський "Боїнг".

Днями також з'явилась інформація, що найпопулярніша пара російського шоубізу готується продавати свій розкішний замок в селі Грязь.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти