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Періс Гілтон "відмовила" Джо Байдену заради Брітні Спірс

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 червня, 15:09
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Світська левиця мала з'явитись на заході, де був присутній президент США. Але зірка не могла пропустити довгоочікуване весілля своєї подруги
Періс Гілтон заради весілля Брітні Спірс пропустила захід Джо Байдена
Періс Гілтон заради весілля Брітні Спірс пропустила захід Джо Байдена / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями у Каліфорнії Брітні Спірс та її бойфренд Сем Асгарі зіграли весілля. Свято пройшло доволі скромно та у колі найближчих та найрідніших.

Хоч на церемонії і не було родичів поп-діви, проте співачка запросила багатьох зірок, які підтримували її, поки вона була під опікою батька. Зокрема, на весілля Брітні з'явилась Періс Гілтон.

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Як повідомляє Page Six, заради весілля подруги гламурній діві довелось навіть відмовити Джо Байдену! Раніше президент запросив її виступити в ролі діджея перед світовими лідерами на Саміті Америки, який відбувся у Лос-Анджелесі. Дата цього заходу співпала з датою весілля Спірс.

Періс Гілтон/ Брітні Спірс та Сем Асгарі
Періс Гілтон/ Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears,

Але Періс так би мовити віддала перевагу співачці і прийшла до неї на церемонію:)

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Я весь тиждень тримала це у секреті. Я нікому не говорила, навіть тим, кого просила надіслати сукні. Насправді мене просили попрацювати діджеєм для президента та інших політичних лідерів на вечері, але це було для мене важливіше (весілля Брітні, – Ред.), – зізналась світська львиця.

Періс Гілтон також додала, що неймовірно щаслива за свою подругу. За її словами, Брітні та Сем дуже гарна пара.

Окрім Періс, на весіллі поп-співачки були Донателла Версача, Мадонна, Селена Гомес та інші селебретіс.

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Нещодавно Брітні Спірс опублікувала весільне відео, в якому показала усі деталі урочистості.

Ми також повідомляли, що мама Брітні Спірс несподівано відгукнулась про весілля доньки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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