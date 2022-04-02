Переможець Євробачення-2017 зізнався, що поїздка в Україну змінила його життя

Переможець "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал неодноразово приїжджав в Україну

Сальвадор Собрал зізнався в любові до України та українців / Фото: Instagram

Сальвадор Собрал, який нещодавно заспівав українською, свої поїздки в Україну називає особливими. У відкритому листі, який він написав для vogue.ua, розповів чому.

Португальський співак згадав про свою поїздку на "Євробачення", яке 2017 року выдбувалося в Києві. Через проблеми зі здоров'ям він не міг прогулятися столицею, а бачив місто лише з вікон машини.

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Місто було доволі кольоровим, що нагадало мені про мій рідний Лісабон, будівлі якого так вирізняються безліччю різних кольорів. Також я побачив будинки, стиль який притаманний архітектурі радянського союзу в поєднанні з архітектурою, що притаманна Західній Європі.

Сальвадор Собрал переспівав хіт "Океану Ельзи" / Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Сальвадор розповів, як українці раділи його перемозі на "Євробаченні-2017".

Той день був дуже важливим для мене, бо він змінив мою кар’єру, та і все моє життя загалом. Україна стала моїм місцем змін. Я відчув, наче Україна розділила зі мною радість за цю перемогу.

Через кілька років після перемоги на музичному конкурсі та перенесеної операції на серці співак знову повернувся до України. Сальвадор вирушив у всеукраїнський тур.

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Як тільки ми виходили на сцену, я відчував, що люди вже раділи за мене. Іноді, до прикладу, в Північній Європі тобі потрібно вийти на сцену та отримати увагу аудиторії. Тобі потрібно завоювати та зацыкавити цих людей. Проте, тут я відчув, що українські слухачі не потребували цього. Їхні серця не потребували ключа, аби відкритись, адже вони були відкриті завжди.

/ Фото: Instagram

Собрал зміг побачити природу й архітектуру та був вражений.

Це було чудово спостерыгати: країна, що будується та вже має велику історію. Я пам’ятаю, як бачив багато будівель у Львові та Харкові, що реставрувались та будувалися. Це дало мені відчуття того, що країна рухається та розвивається. Люди, яких я зустрів, пишалися, що вони українці. Процес розвитку зазвичай не швидкий, як на мене, Україна йшла ним упевнено, і вона не заслуговує на те, аби зупинись зараз. Україна – це вільна та незалежна країна, і вона повинна залишатися такою і продовжувати розвиватись та будувати своє майбутнє. Я вважаю, що це її місія. Я чекатиму моменту, коли зможу повернутись у цю вільну країну і заспівати для цих вільних людей. Моє серце разом з українцями. Слава Україні!

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