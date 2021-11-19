Чому прокляття Нічної варти переслідує акторів? Згадуємо найзагадковіші смерті та невдачі

17 років тому з’явилася сага "Нічна варта", яка через два роки мала продовження – "Денна варта". Хоч кінострічка здобула шалений успіх, проте доля акторів склалася трагічно

За понад 10 років фільм забрав життя багатьох акторів. / Фото: Скріншот з YouTube

Фільм "Нічна варта" – це моторошна розповідь про світ добра та зла, а також про нечисть та злих духів і поміж усього цього живуть звичайні люди. Містична кінострічка зачаровує й водночас відштовхує своїм сюжетом, який ніби будить зло.

Відзначимо, у кіносвіті давно існує забобон: робота в містичних стрічках смертельно небезпечна, адже будить злі сили. І "Нічна варта" яскравий приклад цього – через декілька років після зйомок з багатьма акторами почали відбуватися неприємності. Не дивно, що з’явилася фраза "прокляття Варти". До речі, вчора стало відомо, що помер актор, який зіграв роль Інквізитора у сазі. Це вже шостий герой фільму, якого спіткала смерть.

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"Сьогодні" згадують кого переслідувало "прокляття Варти", та що сталося з акторами через декілька років після екранізації стрічки.

Костянтин Хабенський

Популярний актор зіграв у стрічці "світлого" мага з темним минулим – Антона Городецького.

Константин Хабенский в роли Антона Городецкого / Фото: Скріншот з YouTube

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Хоч сам Костянтин у містику фільму не вірив, але у його сім'ї після екранізації сталася моторошна трагедія, яка сколихнула весь медіапростір.

У 2008 році померла кохана дружина Хабенського – Анастасія - від раку головного мозку. Їй було лише 33 роки і незадовго до смерті вона народила первістка Ваню. Варто додати, що й до початку зйомок, родину актора спіткало горе – помер його батько, і також від раку.

Актор втратив кохану дружину у 2008 році. / Фото: Legion-Media

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Погодьтесь, досить дивні обставини сталися у сім’ї Хабенського – дві найрідніші людини загинули від однієї хвороби. Акторові було дуже складно в той період, однак через п’ять років до нього повернулося щастя. Він вдруге одружився – його обраницею стала акторка Ольга Литвинова, яка народила двох доньок.

Цікаво, що ті трагедії наштовхнули Констянтина допомагти дітям, які борються з онкологічними захворюваннями. Таким чином він вшановує пам’ять померлих дружини та батька.

Жанна Фріске

Знаменита співачка зіграла у "Денній варті" відьму Алісу Доннікову – коханку головного лиходія Завулона.

Відьма Аліса у картині мріяла знайти щастя з коханим. / Фото: Скріншот з YouTube

До речі, ще в юності одна ворожка передбачила Жанні роль чаклунки. Однак не передбачили артистці того, що її спіткало згодом після гри – жахлива смерть.

Ще під час зйомок сталася символічна річ, яка повторилася через дев’ять років у реальному житті Фріске. Так, в одному епізоді, коли темний маг вбиває коханого Аліси, вона малює магічною крейдою фразу: "Костя живий". А вже незабаром з’явилось гасло "Жанно, живи!" – саме з цією фразою рідні співачки збирали кошти на лікування Фріске, у якої був рак.

2008 року артистка народила телеведучому Дмитру Шепелеву сина Платона, а 2015-го – зірка згасла назавжди – Жанна не змогла побороти хворобу, як вона не намагалася.

Валерій Золотухін

Артистові дісталася роль моторошного вампіра-м'ясника Саушкіна.

Актор не боявся грати вампіра. / Фото: Скріншот з YouTube

Якщо інші актори "Нічної варти" хоч трохи вірили у забобони, то Валерій вважав це вигадками. Однак, за чутками, артист все ж просив священника благословити його перед містичними зйомками. Ймовірно, фільм Золотухіна також чимось таки налякав.

Особисте життя артиста було досить бурхливим: він жив з дружиною, але не відмовлявся й від романів. Тож 2004 року його коханка Ірина Ліндт народила акторові сина Ваню, а вже через три роки після цього 27-річний Сергій – син актора від законного шлюбу – покінчив життя самогубством.

Після цього Валерій продовжував зустрічатися з Ліндт, але від дружини, яка втратила єдиного сина, не пішов. Любовний трикутник у житті артиста тривав до 2013 року – тоді у нього виявили рак мозку.

Золотухін важко переживав останні дні в муках, тому його неодноразово вводили в штучну кому. Однак хвороба лише прогресувала і згодом у чоловіка зупинилося серце.

Микола Олялін

Актор зіграв персонажа – головний Інквізитор.

Микола Олялін спершу не хотів грати у фільмі. / Фото: Скріншот з YouTube

Олялін спочатку не хотів погоджуватися грати у "Нічній варті", бо ж образ Інквізитора він вважав диявольським. Втім режисер стрічки переконав артиста зіграти, мовляв, його герой буде наполовину злим та добрим.

Відзначимо, що 1997 року акторові зробили операцію на серці, тому на певний час випав з кіносвіту. Та згодом артист повернувся до звичайного життя і продовжував працювати. Проте на зйомках саги хвороба Оляліна знову нагадала про себе.

2007 року артист змушний був залишити свою акторську кар’єру тому, що біль лише посилювався. А вже через два роки артист помер від інфаркту. Йому було 68 років.

Римма Маркова

Акторка зіграла чарівну відьму Дар'ю Шульц.

Римма Маркова думала, що її персонаж – не відьма. / Фото: Скріншот з YouTube

Після зйомок Маркова неодноразово говорила, буцімто її персонаж з "Нічної варти" нагородила її хворобами. Ба більше, як відомо, одразу після закінчення зйомок жінку госпіталізували – вона опинилася на межі життя та смерті.

В одому інтерв'ю Римма пояснювала, що з частини сценарію, який їй дали почитати напередодні зйомок, думала, що гратиме аферистку, а не відьму.

І лише після прем'єри дізналася, що кілька акторок до мене відмовилися грати цю роль зі страху нав'язати прокляття нечисті, – розповідала артистка.

Згодом Маркова потрапила до лікарні з важкою формою пневмонії, а в січні 2015 року артистка померла від того ж таки раку.

Олексій Маклаков

Знаменитий актор зіграв водія Семена.

Роль у фільмі принесла актору одне лихо. / Фото: Скріншот з YouTube

Найбільш відомого за роллю прапорщика Шматка в телесеріалі "Солдати" актора також спіткало неочікуване горе в сім’ї. Самі ж глядачі наголошували, що через роль у "Нічній варті" у артиста з’явилось одне нещастя.

Так, під час зйомок раптово померла мати артиста – у неї стався інсульт. Хоча жінка ніколи раніше не хворіла і була цілком здоровою. А після екранізації стрічки й сам Олексій зліг з серцевим нападом.

Я не пов'язую це з містикою, але, мабуть, у цьому щось є. Я все ж таки сподіваюся, що це ніби стихія, історії з життя та біології людини, — ділився актор.

Є низка інших кінострічок з містичними сюжетами, де акторів також спіткало горе. Зокрема, "Мастер і Маргарита", де протягом п'яти років після виходу першої серії померло 13 акторів, які брали участь у зйомках.

Чи причетні до цього потойбічні сили, чи просто співпадіння – не відомо. Але від таких життєвих історій мурахи по тілу.

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