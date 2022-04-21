Доросла донька Агутіна і Варум заспівала на розігріві у Bon Jovi

Дочка російських артистів Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум вже зовсім доросла. Дівчина пішла стопами своїх зіркових батьків і теж займається музикою

Дочка Агутіна та Варум заспівала на розігріві у Bon Jovi / Фото: Інстаграм Лізи Варум

Донька Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум, 23-річна Єлизавета Варум вже давно живе в Майамі, має громадянство США та будує там свою музичну кар'єру. Разом зі своїм рок-гуртом Bruvvy band дівчина підкорює велику сцену.

Напередодні Єлизавета разом із колективним виступила на розігріві у знаменитого гурту Bon Jovi, який зовсім недавно на своєму концерті присвятили хіт українцям.

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Фото – instagram.com/bruvvyband

У спадок від батьків дівчині дісталися музичні гени. Як і зірковий батько Леонід Агутін, Єлизавета грає на гітарі, а також співає. Багато фанатів відзначають, що зовні спадкоємиця більше схожа на свою маму.

Фото – instagram.com/bruvvyband

Однак стиль музики та виконання у Варум-молодшої зовсім не схожий на те, що ми звикли чути від її знаменитих батьків. Дівчина яскравий представник рок-культури.

Фото – instagram.com/bruvvyband

Раніше сайт "Сегодня" вже докладно розповідав про те, як зараз живе і чим займається 23-річна спадкоємиця Агутіна та Варум.

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