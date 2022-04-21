Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Доросла донька Агутіна і Варум заспівала на розігріві у Bon Jovi

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 13:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дочка російських артистів Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум вже зовсім доросла. Дівчина пішла стопами своїх зіркових батьків і теж займається музикою
Дочка Агутіна та Варум заспівала на розігріві у Bon Jovi
Дочка Агутіна та Варум заспівала на розігріві у Bon Jovi / Фото: Інстаграм Лізи Варум

Донька Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум, 23-річна Єлизавета Варум вже давно живе в Майамі, має громадянство США та будує там свою музичну кар'єру. Разом зі своїм рок-гуртом Bruvvy band дівчина підкорює велику сцену.

Напередодні Єлизавета разом із колективним виступила на розігріві у знаменитого гурту Bon Jovi, який зовсім недавно на своєму концерті присвятили хіт українцям.

Реклама
Фото – instagram.com/bruvvyband

У спадок від батьків дівчині дісталися музичні гени. Як і зірковий батько Леонід Агутін, Єлизавета грає на гітарі, а також співає. Багато фанатів відзначають, що зовні спадкоємиця більше схожа на свою маму.

Фото – instagram.com/bruvvyband

Однак стиль музики та виконання у Варум-молодшої зовсім не схожий на те, що ми звикли чути від її знаменитих батьків. Дівчина яскравий представник рок-культури.

Фото – instagram.com/bruvvyband

Раніше сайт "Сегодня" вже докладно розповідав про те, як зараз живе і чим займається 23-річна спадкоємиця Агутіна та Варум.

Реклама

Також дружина музиканта Андрія Макаревича показала нове сімейне фото з маленьким сином.

Запам'ятайте, що вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти