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Причиною смерті Віллі Гарсона став рак

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 11:49
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Актор серіалу "Секс і місто" помер у віці 57 років. Близькі Гарсона повідомили, що він помер через рак підшлункової залози
Відома причина смерті Віллі Гарсона
Відома причина смерті Віллі Гарсона / Фото: Колаж: Сьогодні

Першим про смерть Віллі Гарсона повідомив його прийомний син Натан в минулу середу. Тоді причину, по якій помер виконавець ролі близького друга Керрі Бредшоу – Стенфорд Блетч в серіалі "Секс і місто", не називали.

Водночас ЗМІ писали, що Віллі Гарсон кілька років боровся з раком.

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У некролозі, опублікованому New York Times, повідомляється, що Гарсона скосив рак підшлункової залози.

Сара Джессіка Паркер і актор Віллі Гарсон за кадром на зйомках серіалу
Сара Джессіка Паркер і актор Віллі Гарсон за кадром на зйомках серіалу "Секс і місто" у 2007 році в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Колеги Віллі Гарсона по знімальному майданчику дуже тепло відгукуються про актора.

У мене не могло бути більш блискучого телевізійного партнера. Я спустошений і просто переповнений сумом, – написав у Twitter Маріо Кантоні, який зіграв чоловіка Гарсона в "Секс і місто".

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За свою кар'єру Віллі Гарсон зіграв більше 75 ролей в кіно і на телебаченні. Також Віллі з'явився в серіалах "Білий комірець", "Друзі", "Квантовий стрибок", "Твін Пікс", "Секретні матеріали", комедії "День бабака". Але досі найголовнішою його роллю залишається персонаж Стен Блетч в "Секс і місто".

Цю роль Гарсон грав шість сезонів, він також виконав роль у фільмах "Секс і місто" та "Секс і місто 2" і знімався в майбутньому продовженні серіалу для HBO Max під назвою And Just Like That...

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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