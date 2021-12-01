Сімейна ідилія: Джей Ло та Бен Аффлек проводять час разом з дітьми (відео)

Голлівудську пару разом із дітьми сфотографували, коли вони розвантажували вантажівку з їжею для благодійної організації

Дженніфер Лопес і Бена Аффлек допомогли нужденним / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Актори зараз проводить разом багато часу. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек встигають не лише сходити на побачення , але і допомогти нужденним . На вихідних роздачу їжі разом із дітьми влаштували роздачу їжі для Rise Against Hunter у будинку актора у Пасіфік-Палісейдс.

Папараці зняли, як Бен та Джен розвантажують вантажівку з їжею. Їм допомагають діти. У кадр потрапили дочки Бена – Вайолет та Серафіна, 12 років і дочка Джей Ло – Емма.

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Відомо що діти Бена Аффлека вже потоваришували з близнюками Джей Ло. Пара планує святкувати Різдво разом з дітьми.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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