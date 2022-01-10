Джей Ло та Бен Аффлек після розлуки проводять час разом (фото)

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не публікують спільні фото, але від папараці голлівудській парі не вдається втекти

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес проводять час разом у Лос-Анджелесі. / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес повернулася до роботи. Голлівудська зірка початок року провела в Іспанії на знімальному майданчику фільму "Мати" , але через спалах COVID-19 зйомки зупинили. Про це пише Page Six.

Наразі артистка вже повернулася до США та проводить час із Беном Аффлеком. Парі не вдається втекти від папараці і в Мережі вже з'явилося нове фото Аффлека та Лопес, зроблене в одному із закладів Лос-Анджелеса.

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До слова, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес не люблять обговорювати в інтерв'ю своє особисте життя. Нещодавно актор зізнався, йому не подобається підвищена увага до його роману з Джей Ло.

Необхідно дотримуватися якихось меж. Ви можете думати про це, але один з найскладніших уроків, які я засвоїв, полягає в тому, що нерозумно ділитися всім зі світом. Я не хочу розповідати всім підряд про наші стосунки. Мені комфортніше, коли про мої почуття знають лише близькі, – розповідав актор.

Хоч Бен Аффлек та Дженніфер Лопес майже нічого не розповідають про свої стосунки, але за них це роблять інсайдери.