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Джей Ло та Бен Аффлек після розлуки проводять час разом (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 07:51
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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не публікують спільні фото, але від папараці голлівудській парі не вдається втекти
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес проводять час разом у Лос-Анджелесі.
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес проводять час разом у Лос-Анджелесі. / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес повернулася до роботи. Голлівудська зірка початок року провела в Іспанії на знімальному майданчику фільму "Мати" , але через спалах COVID-19 зйомки зупинили. Про це пише Page Six.

Наразі артистка вже повернулася до США та проводить час із Беном Аффлеком. Парі не вдається втекти від папараці і в Мережі вже з'явилося нове фото Аффлека та Лопес, зроблене в одному із закладів Лос-Анджелеса.

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До слова, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес не люблять обговорювати в інтерв'ю своє особисте життя. Нещодавно актор зізнався, йому не подобається підвищена увага до його роману з Джей Ло.

Необхідно дотримуватися якихось меж. Ви можете думати про це, але один з найскладніших уроків, які я засвоїв, полягає в тому, що нерозумно ділитися всім зі світом. Я не хочу розповідати всім підряд про наші стосунки. Мені комфортніше, коли про мої почуття знають лише близькі, – розповідав актор.

Хоч Бен Аффлек та Дженніфер Лопес майже нічого не розповідають про свої стосунки, але за них це роблять інсайдери.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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