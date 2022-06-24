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Стало відомо, де поховають Юрія Шатунова. Спойлер – не в Німеччині

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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24 червня, 15:46
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23 червня пішов з життя 48-річний соліст "Ласкового мая". Директор співака розказав як і де пройде церемонія прощання. Та чи приїде сім'я Шатунова. Подробиці у матеріалі
РосЗМІ повідомляють, що громадянська панахида пройде у неділю, 26 червня
РосЗМІ повідомляють, що громадянська панахида пройде у неділю, 26 червня / Фото: Pinterest

Прихильники "Ласкового мая" досі не можуть повірити, що їхнього кумира більше немає. Юрій Шатунов помер дорогою до лікарні 23 червня. Причина смерті артиста – трансмуральний інфаркт міокарду (це одна з найважчих форм некрозу кардіального м'яза, коли уражаються всі тканини серця).

Директор Шатунова Аркадій Куряшов розповів виданню Starhit, що артист ніколи не скржився на проблеми зі здоров'ям, тож ця смерті стала несподіванкою для всіх.

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Юра ніколи не скаржився на здоров'я, на серце, не мав жодних із цим проблем. У компанії друзів йому раптово стало погано, прошепотів: "Щось запекло в грудях". Ті негайно відреагували, почали дзвонити лікарям, повезли до лікарні, – розповів про останні години життя Шатунова його директор.

Незважаючи на те, що вже довгий час Юрій Шатунов жив з сім'єю у Німеччині, похоронять його у Росії. Як пояснив директор артиста, дружина співака Світлана, син Денніс та дочка Естелла вже вилетіли до Москви.

Артист з дружиною та дітьми
Артист з дружиною та дітьми

Дружина та діти зараз перебувають на шляху до Москви, скоро будуть. Він збирався летіти до них днями. Похований Юрко, звісно, ​​буде у столиці. Де – вирішуємо, повідомимо. Зараз займаємося організацією прощання, – додав Аркадій.

РосЗМІ припускають, що Юру Шатунова поховають на Троєкурівському цвинтарі у Москві.

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Джерело, наближене до оточення Шатунова, розповіло, що тіло артиста кремують, а порох поховають у присутності близьких.

Юрія Шатунова вирішили кремувати. Поховання урни на Троєкурівському цвинтарі 28 червня, – повідомило джерело.

Коротко про сім'ю артиста

У 2007 році Юрій Шатунов одружився з юристкою Світланою. Весілля відбулось у Німеччині. У 2006 році у пари родився син Денніс, а 2013 – донька Естелла.

Нагадаємо, нещодавно вдова одного з музикантів "Ласкового мая" розповіла про прокляття, яке занепастило Юрія Шатунова та інших учасників гурту.

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Раніше ми писали, що молодий фаворит Любові Успенської помер уві сні. Співачка не може отямитися від горя.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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