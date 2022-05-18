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Син онкохворої Анастасії Заворотнюк страждає невиліковною хворобою

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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18 травня, 11:01
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21-річний спадкоємець акторки вважає за краще уникати розмов про особисте. Втім, днями він зробив виключення та розповів про своє захворювання
Син Анастасії Заворотнюк розповів про проблеми зі здоров'ям
Син Анастасії Заворотнюк розповів про проблеми зі здоров'ям / Фото: Колаж: Сьогодні

Анастасія Заворотнюк вже четвертий рік бореться з найагресивнішою формою пухлини мозку. Артистка зовсім не з'являється на публіці. Вона живе у своєму заміському будинку. А доглядає за зіркою її чоловік Петро Чернишов, який намагається уникати розмов про хвору дружину. Найчастіше ділиться подробицями про стан здоров'я акторки її 26-річна донька Анна.

Дівчина зізнавалась, що хвороба мами вплинула на її моральний стан і вона змушена була звертатись до психолога. Як з'ясувалось, у сина акторки Майкла Стрюкова також не все добре зі здоров'ям.

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Так, 21-річний спадкоємець Анастасї Заворотнюк страждає від тремора рук, повідомляє "КП". Сам хлопець навіть не може припустити, звідки у нього взялись такі проблеми.

Відомо, що Майкл будує кар'єру музиканта – він грає на гітарі. Тому такий недуг може дещо заважати йому у цій справі.

Для гітариста так собі фіча (особливість, – Ред), а для блек-металіста краще не придумаєш, – жартома сказав син Заворотнюк.

Нагадаємо, у Анастасії Заворотнюк є троє дітей – донька Анна та син Майкл від бізнесмена Дмитра Стрюкова та донька Міла від Петра Чернишова.

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Раніше ми детально писали про те, як зараз виглядає та чим займається Майкл Стрюков.

Нещодавно близька подруга тяжкохворої Заворотнюк розповіла нові подробиці про стан акторки.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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