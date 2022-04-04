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Такого ще не було: Вілла Сміта жорстоко потролили на Греммі за скандальний ляпас

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 квітня, 11:38
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На церемонії вручення музичної премії "Греммі-2022" також не обійшлося без скандальної теми
Вілла Сміта висміяли на "Греммі-2022"
Вілла Сміта висміяли на "Греммі-2022" / Фото: Getty Images, скріншот

Потужний ляпас Вілла Сміта стендаперу Крісу Року прямо на сцені "Оскара" пам'ятатимуть ще довго. Досі ця тема залишається чи не найгарячішою в новиних шоубізу. Такий вчинок актора вже встигли обговорити як друзі Сміта, так і його фанати.

Не змогли пройти повз витівки Сміта і на церемонії нагородження "Греммі-2022". Ба більше, епізод, пов'язаний з ляпасом Вілла став одним з найяскравіших моментів музикальної премії, повідомляє TMZ.

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Так, на цю тему два учасника церемонії розіграли гумаристичну сценку. Тим самим вони потролили самого Вілла.

Спочатку актор і телеведучий ЛеВар Бертон попередив глядачів, що зараз на сцені з'явиться стендапер, і попросив їх утриматися від того, щоб на нього нападати. Це був натяк на Сміта, який "атакував" коміка Кріса Рока.

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Глядачів розмішили слова ЛеВара. Та коли після цього на сцену вийшов сам Нейт Баргейтз, прикривши голову масивним мотоциклетним шоломом, то ті, хто сидів у залі, ледь не луснули зі сміху.

Тоді ж Нейт іронічно пояснив, що йому нібито сказали, що відтепер усі стендапери повинні виходити на сцену в шоломах з метою обережності, особливо "під час жартілвивих епізодів". Звісно ж залою покотилася нова хвиля сміху.

Що трапилося на "Оскарі"?

Нагадаємо, американський актор і комік Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта. Через що той вдарив стендапера по обличчю прямо на сцені перед глядачами.

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Пізніше Вілл Сміт вибачився перед Крісом Роком та Академією за бійку. Також порушила мовчання і Джада Пінкетт-Сміт та прокоментувала інцидент з чоловіком.

Згодом актор повідомив про своє рішення – він сам відмовився від членства в Кіноакадемії після свого вчинку.

Але навіть після цього, як підтвердив глава Кіноакадемії, розслідування щодо Вілла не було припинено. Рішення у цій справі буде оголошено, найімовірніше, 18 квітня. Фанати Сміта побоюються, що в актора можуть відібрати "Оскар", який він отримав цього року.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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