Тревіс Скотт розповів, чому не зупинив концерт під час смертельної тисняви

Трагедія, що трапилася в Х'юстоні забрала життя восьми людина. Репер досі приголомшений і продовжує працювати з поліцією

Тревіс Скотт дав інтерв'ю після трагедії на його концерті / Фото: Getty Images

Тревіс Скотт дав перше інтерв'ю YouTube-каналу CThaGod після пригоди під час його виступу на Astroworld Festival , у Х'юстоні.

За словами репера, він навіть не уявляв, що коїться у залі та що постраждали люди. Музикант стверджує, що про трагічну загибель своїх фанатів він дізнався лише перед початком прес-концференції.

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Тиснява на концерті Тревіса Скотта / Фото: Getty Images

Скотт каже, що відповідальність з безпеки під час концерту він покладав на співробітників охорони, тому й не зупинив виступ під час тисняви. Проте зараз музикант не готовий назвати імена винних.

Зараз команда репера проводить власне розслідування і з'ясовує всі подробиці.

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Я маю з'ясувати, що сталося. Я маю знайти винних. Сподіваюся, що це стане великим уроком для нас, артистів. Ми більше спостерігатимемо за тим, що відбувається в залі, – заявив Скотт в інтерв'ю.

Раніше у своєму Twitter артист писав, що спустошений після трагедії і молиться за благополуччя сімей потерпілих.

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