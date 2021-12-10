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Тревіс Скотт розповів, чому не зупинив концерт під час смертельної тисняви

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 10:59
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Трагедія, що трапилася в Х'юстоні забрала життя восьми людина. Репер досі приголомшений і продовжує працювати з поліцією
Тревіс Скотт дав інтерв'ю після трагедії на його концерті
Тревіс Скотт дав інтерв'ю після трагедії на його концерті / Фото: Getty Images

Тревіс Скотт дав перше інтерв'ю YouTube-каналу CThaGod після пригоди під час його виступу на Astroworld Festival , у Х'юстоні.

За словами репера, він навіть не уявляв, що коїться у залі та що постраждали люди. Музикант стверджує, що про трагічну загибель своїх фанатів він дізнався лише перед початком прес-концференції.

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Тиснява на концерті Тревіса Скотта
Тиснява на концерті Тревіса Скотта / Фото: Getty Images

Скотт каже, що відповідальність з безпеки під час концерту він покладав на співробітників охорони, тому й не зупинив виступ під час тисняви. Проте зараз музикант не готовий назвати імена винних.

Зараз команда репера проводить власне розслідування і з'ясовує всі подробиці.

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Я маю з'ясувати, що сталося. Я маю знайти винних. Сподіваюся, що це стане великим уроком для нас, артистів. Ми більше спостерігатимемо за тим, що відбувається в залі, – заявив Скотт в інтерв'ю.

Раніше у своєму Twitter артист писав, що спустошений після трагедії і молиться за благополуччя сімей потерпілих.

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