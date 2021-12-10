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Трэвис Скотт рассказал, почему не остановил концерт во время смертельной давки

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 10:59
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Трагедия, случившаяся в Хьюстоне забрала жизни восьми человек. Рэпер до сих пор ошеломлен случившемся и продолжает работать с полицией
Трэвис Скотт дал интервью после трагедии на его концерте
Трэвис Скотт дал интервью после трагедии на его концерте / Фото: Getty Images

Трэвис Скотт дал первое интервью YouTube-каналу CThaGod после происшествия во время его выступления на Astroworld Festival, в Хьюстоне.

По словам рэпера, он даже не представлял, что творится в зале и что пострадали люди. Музыкант утверждает, что о трагической гибели своих фанатов он узнал только перед началом пресс-концференции.

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Давка на концерте Трэвиса Скотта
Давка на концерте Трэвиса Скотта / Фото: Getty Images

Скотт говорит, что ответственность по безопасности во время концерта он возлагал на сотрудников охраны, поэтому и не остановил свое выступление во время давки. Однако, сейчас музыкант не готов назвать имена виновных.

Сейчас команда рэпера проводит собственное расследование случившегося и выясняет все подробности.

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Я должен выяснить, что произошло. Я должен найти виновных. Надеюсь, это станет большим уроком для нас, артистов. Мы будем больше наблюдать за происходящим в зале, — заявил Скотт в интервью.

Ранее в своем Twitter артист писал, что опустошен после трагедии и молится за благополучие семей пострадавших.

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