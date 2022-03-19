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У Примадонни складено кілька купок: чому хейтерам не варто смакувати фінансові невдачі Пугачової та Галкіна

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19 березня, 10:01
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У Мережі кажуть, що Алла Пугачова та Максим Галкін втрачають багато грошей. Але хейтери дуже рано радіють
Рустам Сонцев прокоментував фінанси пари
Рустам Сонцев прокоментував фінанси пари / Фото: instagram.com/maxgalkinru, скріншот

Поки в Мережі обговорюють пропозицію Сосєдова про покарання для Пугачової та Галкіна, з'явилася нова порція новин щодо цієї знаменитої пари. Нагадаємо, Примадонна із сім'єю поїхала з Росії, Максим Галкін засудив війну в Україні. А тепер хейтери смакують подробиці їхніх можливих фінансових невдач.

Кажуть, пара з дітьми в Ізраїлі. За словами Пугачової, вона на канікулах та лікуванні, а не в еміграції. Ті, хто звинувачують подружжя у втечі з РФ, уже рахують їхні гроші – нібито подружжя має сотні мільйонів доларів, але тепер втрачає гроші.

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Наприклад, Рустам Солнцев, що засвітився у "Домі-2", у коментарі PopCornNew розповів, що хоча Примадонна і може втратити багато грошей (у неї і раніше були не завжди вдалі вкладення), насправді вона дуже везуча.

Рустам Солнцев / скриншот

Я впевнений, що в Алли Борисівни складено кілька купок. Річ у тім, що вона одна з перших почала заробляти кооперативним способом ще в Радянському Союзі. І я думаю, що великі заробітки тривали ще з часів стадіонів. Тому, звісно ж, гроші водилися, гроші накопичувалися. Нагадую, що Алла Борисівна одна з небагатьох у "Властелині" здала два мільйони доларів – я пам'ятаю цю суму, яка там згоріла. Але вона щаслива людина. Якось Христина розповідала, як вона в казино виграла дуже значну суму.

Тож рано радієте, хейтери. Не на всіх у РФ впливає пропаганда та залякування від влади. Справедливих і адекватних людей любить удача та оберігають вищі сили.

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Також сьогодні обговорюють нову пісню ТНМК та KOZAK SYSTEM, яка у воєнний час потрібна для підтримання бойового духу.

Дорогі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного та допомагаймо! Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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