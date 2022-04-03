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Майбутнє у кіно під питанням? Нові проекти Вілла Сміта заморожені – все через "Оскар"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 08:47
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Актор переживає зараз не найпростіший час, хоча тиждень тому й отримав таку довгоочікувану першу статуетку "Оскар"
Актор зараз в центрі уваги через скандал на "Оскарі"
Актор зараз в центрі уваги через скандал на "Оскарі" / Фото: instagram.com/willsmith

Віддана армія шанувальників Вілла Сміта переживає за майбутнє артиста, адже останні новини від голлівудської зірки аж ніяк не втішні.

Нагадаємо, стало вчора стало відомо, що Вілл Сміт добровільно вийшов зі складу Американської академії кіномистецтв , а ті погрожували його звідти вигнати на 10 років, щоб іншим не кортіло застосовувати насилля. Тепер західна преса пише про те, що всі нові проекти Вілла Сміта, в яких він задіяний у тій чи іншій ролі, – призупинено у виробництві.

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Вілл Сміт з дружиною Джадою
Вілл Сміт з дружиною Джадою / Фото: instagram.com/willsmith

Так, актор тимчасово припиняє зйомки нового фільму Netflix "Швидкий та вільний" та продовження "Поганих хлопців". Драма про рабів "Емансипація" з Віллом у головній ролі вже завершена та побачить світ на Apple TV+.

Очевидно, що це наслідки бійки на "Оскарі". У середині квітня Кіноакадемія також озвучить своє рішення, чи заберуть вони у Сміта його першу та єдину статуетку "Оскар" і чи будуть застосовані до нього якісь інші санкції.

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Вілл Сміт

Шанувальники також переживають, що через інцидент Вілл Сміт може передчасно закінчити кар'єру. Станеться це чи ні, покаже час.

Нагадаємо, Вілл Сміт на "Оскарі" вліпив потужну ляпас іншому акторові – Крісу Року – за жорсткий жарт про дружину. Ця подія стала одним із найскандальніших моментів цього вечора. Після Уілл Сміт вибачився за витівку, а нещодавно порушив мовчання і Кріс Рок.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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