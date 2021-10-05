Зірку "Ширлі-мирлі" госпіталізували у важкому стані – ЗМІ

Російського артиста Валерія Гаркаліна госпіталізували в Москві кілька днів тому. У актора підтвердився COVID-19

/ Фото: Instagram

За інформацією Telegram-каналу Mash, російський актор Валерій Гаркалін знаходиться в лікарні ще з 2 жовтня. У 67-річного артиста уражено від 25% до 50% легких.

Хвороба розвивається на тлі хронічних проблем з серцем. Зараз Валерій Борисович знаходиться під наглядом медиків. Лікарі оцінюють його стан як важкий , – пише Mash.

Валерій Гаркалін / Фото: Instagram

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Нагадаємо, в 2020 році актор вже потрапляв до лікарні з пневмонією. Також на початку 2018 року у Гаркаліна було запалення легенів. Тоді артиста екстрено госпіталізували прямо під час гастролей.

Валерій Гаркалін знайомий глядачам за ролями у фільмах "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста", а також в серіалах "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатками".

Раніше стало відомо про госпіталізацію російської телеведучої та акторки Лариси Гузеевой. За інформацією ЗМІ у артистки COVID-19. вона знаходиться у важкому стані.

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Раніше в програмі "Зірковий шлях" знаменитості розповіли, як вони ставляться до вакцинації від COVID-19:

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