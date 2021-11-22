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Вечір дебютів у Лос-Анджелесі: хто став переможцем American Music Awards 2021

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 14:20
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У ніч з 21 на 22 листопада в Лос-Анджелесі з розмахом пройшла одна з найочікуваніших і найпрестижніших музичних премій у світі
Музичная премія American Music Awards 2021 відбулася у Лос-Аднжелес
Музичная премія American Music Awards 2021 відбулася у Лос-Аднжелес / Фото: Getty Images

Зірки світової музики продовжують здобувати свої нагороди. Слідом за MTV EMA-2021 у Будапешті, пройшла церемонія нагородження премії American Music Awards 2021 .

Ефектною провідною церемонією стала американська хіп-хоп виконавиця Cardi B . Цю роль діва приміряла він в перший раз . Відома своєю епатажною поведінкою, Cardi і цього разу змогла здивувати публіку. Виконавиця зуміла не лише блиснути в ролі ведучої, а й отримала статуетку за "Найкращу хіп-хоп пісню року" .

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Вперше ведучою церемонії нагородження АМА стала Cardi B
Вперше ведучою церемонії нагородження АМА стала Cardi B / Фото: Getty Images

Головну нагороду конкурсу "Артист року" одержала південнокорейська група BTS. Крім того, виконавці забрали статуетки ще у кількох номінаціях – "Найкраща поп-пісня року" та "Найкращий дует або група". BTS стали першими в історії премії АМА азіатськими виконавцями

BTS отримали три головні нагороди на АМА 2021
BTS отримали три головні нагороди на АМА 2021 / Фото: Getty Images

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Зірковий дебют також стався в італійської групи Måneskin . Переможці "Євробачення-2021" вперше презентували на американській сцені свій хіт "Beggin". На цей раз італійські музиканти отримали лише захоплені оплески публіки, можливо, наступного року вони також виявляться серед переможців премії АМА 2021 року.

Måneskin дебютували на АМА 2021
Måneskin дебютували на АМА 2021 / Фото: Getty Images

А ось український режисер Таня Муїньо знову здобула престижну нагороду за свій кліп для американського репера Lil Nas X пісню Montero. Відеоробота стала переможцем у номінації "Найкраще музичне відео року" . Аналогічну нагороду кліп отримав на MTV Video Music Awards.

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Не залишилася без заслуженої нагороди та улюблениця американської сцени Тейлор Свіфт. Володарка численних премій та нагород цього разу забрала дві статуетки від АМА 2021 року. "Найкраща поп-виконавиця" і "Найкращий поп-альбом". Співачка не змогла бути присутньою на церемонії нагородження, тому подякувала всім шанувальників та організаторів конкурсу з відеозв'язку.

Отримати якісне зображення на відео та фото можна, скориставшись сучасним гаджетом.

На АМА 2021 Тейлор Свіфт отримала дві нагороди
На АМА 2021 Тейлор Свіфт отримала дві нагороди / Фото: Getty Images

Переможці премії American Music Awards 2021

  • Артист року – BTS
  • Найкращий новий виконавець – Olivia Rodrigo
  • Колаборація року – Doja Cat та SZA – Kiss Me More
  • Найкраще музичне відео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)
  • Найкращий поп-виконавець – Ед Ширан
  • Найкраща поп-виконавиця – Тейлор Свіфт
  • Найкращий поп-дує або група – BTS
  • Найкращий поп-альбом – Тейлор Свіфт – "Еvermore"
  • Найкраща поп-пісня – BTS – Butter
  • Найкращий хіп-хоп виконавець – Drake
  • Найкраща хіп-хоп виконавиця – Megan Thee Stallion
  • Найкращий хіп-хоп альбом – Megan Thee Stallion – "Good News"
  • Найкраща пісня хіп-хопу – Cardi B – Up
  • Найкращий R&B виконавець – The Weeknd
  • Найкраща R&B виконавиця – Doja Cat
  • Найкращий R&B альбом – Doja Cat – "Planet Her"
  • Найкраща R&B пісня – Silk Sonic – Leave The Door Open
  • Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny
  • Найкраща латиноамериканська артистка – Becky G
  • Кращий латиноамериканський дует чи гурт – Banda MS de Sergio Lizárraga
  • Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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