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Вечер дебютов в Лос-Анджелесе: кто стал победителем American Music Awards 2021

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 14:20
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В ночь с 21 на 22 ноября в Лос-Анджелесе с размахом прошла одна из самых ожидаемых и престижных музыкальных премий в мире
Музыкальная премия American Music Awards 2021 прошла в Лос-Анджелесе
Музыкальная премия American Music Awards 2021 прошла в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Звезды мировой музыки продолжают получать свои награды. Следом за MTV EMA-2021 в Будапеште, прошла церемония награждения премии American Music Awards 2021.

Эффектной ведущей церемонии стала американская хип-хоп исполнительница Cardi B. Эту роль дива примерила на себя в первый раз. Известная своим эпатажным поведением, Cardi и в этот раз смогла удивить публику. Исполнительница сумела не только блеснуть в роли ведущей, но и получила статуэтку за "Лучшую хип-хоп песню года".

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Впервые ведущей церемонии награждения АМА стала Cardi B
Впервые ведущей церемонии награждения АМА стала Cardi B / Фото: Getty Images

Главную награду конкурса "Артист года" получила южнокорейская группа BTS. Кроме того, исполнители забрали статуэтки еще в нескольких номинациях – "Лучшая поп-песня года" и "Лучший дуэт или группа". BTS стали первыми в истории премии АМА азиатскими исполнителями.

BTS получили три главных награды АМА 2021
BTS получили три главных награды АМА 2021 / Фото: Getty Images

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Звездный дебют также случился у итальянской группы Måneskin. Победители "Евровидения-2021" впервые презентовали на американской сцене свой хит "Beggin". В этот раз итальянские музыканты получили только восторженные аплодисменты публики, возможно, в следующем году они также окажутся среди победителей премии АМА 2021.

Måneskin дебютировали на АМА 2021
Måneskin дебютировали на АМА 2021 / Фото: Getty Images

А вот украинский режиссер Таня Муиньо снова получила престижную награду за свой клип для американского рэпера Lil Nas X на песню Montero. Видеоработа стала победителем в номинации "Лучшее музыкальное видео года". Аналогичную награду клип получил на MTV Video Music Awards.

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Не осталась без заслуженной награды и любимица американской сцены Тейлор Свифт. Обладательница многочисленных премий и наград в этот раз забрала две статуэтки от АМА 2021 – "Лучшая поп-исполнительница" и "Лучший поп-альбом". Певица не смогла присутствовать на церемонии награждения, поэтому поблагодарила всех поклонников и организаторов конкурса по видеосвязи.

Получить качественное изображение на видео и фото можно, воспользовавшись современным гаджетом.

На AМА 2021 Тейлор Свифт получила две награды
На AМА 2021 Тейлор Свифт получила две награды / Фото: Getty Images

Победители премии American Music Awards 2021

  • Артист года – BTS
  • Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo
  • Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More
  • Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)
  • Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан
  • Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт
  • Лучший поп-дует или группа – BTS
  • Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – "Еvermore"
  • Лучшая поп-песня – BTS – Butter
  • Лучший хип-хоп исполнитель – Drake
  • Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion
  • Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – "Good News"
  • Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up
  • Лучший R&B исполнитель – The Weeknd
  • Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat
  • Лучший R&B альбом – Doja Cat – "Planet Her"
  • Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open
  • Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny
  • Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G
  • Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga
  • Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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