Ось це фігурка! 52-річна Дженніфер Лопес зупинила автомобільний рух у Західному Голлівуді

Джей Ло вміє красиво підчеркнути всі свої родзинки

Дженніфер Лопес знає, як носити найкоротший міні / Фото: instagram.com/jlo, Скриншот из видео

Зараз Дженніфер Лопес перебуває в епіцентрі уваги, адже вона наречена! Нещодавно коханий співачки Бен Аффлек освідчився їй через 20 років після провальних заручин. Ба більше, вона вже наповну готуються до спільного життя та навіть придбали будинок в Лос-Анджелесі.

Днями папараці спіймали Джей Ло біля ресторану Craig's в Західному Голлівуді. Зірку було важко не помітити, адже її облягаюча мінісукня яскраво-червоного кольору таки впадала у вічі. Свій образ співачка доповнила високими чорними сапожками та маленькою сумочкою від Chanel.

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Зірка засвітилась в червоній міні-сукні / Фото: instagram.com/jenniferlopezbarbie

Дивлячись на фото Джей Ло, і не скажеш, що їй вже за 50. недивлячись на природну схильність до повноти, про що неодноразово казала артистка, вона вміє тримати себе у формі і виглядати сексуально в будь-якому образі та вазі.

Джей Ло ходила в ресторан без Бена Аффлека

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Крім того, якщо придивитись, то на знімках можна помітити ту саму обручку із зеленим діамантом, вартість якої становить близько 10 млн доларів.

До речі, у ресторан Джей Ло ходила, ймовірно, ходила без свого нареченого Бена Аффлека.

Про роман Лопес та Аффлека

Співачка та актор познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х. Зустрічатись почали у липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер причиною розриву назвав алкогольну залежність Бена.

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Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" часто бачили разом на прогулянках, а опісля Бен і Джей вдвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Лопес.

Зазначимо, що у Джей Ло та її ексчоловіка Марка Ентоні є 14-річні двійнята Макс та Емма, а у Аффлека та його колишньої дружини Дженніфер Гарнер троє дітей: 16-річна Вайолет, 13-річна Серафіна та 10-річний Семюель.

Сама Джей Ло зізнавалась, що не шкодує про возз'єднання з Беном Аффлеком.

Раніше ми також повідомляли, що закоханих застукали за пристрасним поцілунком біля їхнього дому.