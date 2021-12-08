Не тільки Меган Маркл: хто ще з членів королівської родини поскаржився на цькування

Колишня дружина сина Єлизавети II Сара Фергюсон заявила, що вважає себе "найпереслідуванішою" жінкою в історії королівської сім'ї"

Колишня дружина принца Ендрю розповіла про цькування з боку ЗМІ / Фото: Getty Images

У королівській сім'ї не лише Меган Маркл та принц Гаррі потрапляють у скандали. Конкуренцію бунтівній парі може скласти принц Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон. Не дивно, що колишнє подружжя обговорюють у ЗМІ.

У новому інтерв'ю для Le Figaro герцогиня Йоркська згадала, що після розлучення з принцом Ендрю у 1992 році зазнавала цькування.

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Можливо, я була однією з найпереслідуваніших жінок в історії королівської сім'ї, але я все ще тут. Бути тростинкою, яка ніколи не зламається, закладено в моїй ДНК, – заявила мама принцес Беатріс та Євгенії.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон після розлучення зберегла добрі стосунки з принцом Ендрю та підтримує колишнього чоловіка після гучного секс-скандалу.

Я любила його і досі кохаю його. Я залишусь поряд з ним, тому що я вірю в нього, це хороша людина, – сказала колишня дружина сина королеви.

Принц Ендрю і Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

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Цікавий факт, нині покійний принц Філіп просто терпіти не міг Сару Фергюсон через скандали, у які вона потрапляла . Свою невістку він намагався уникати. Наприклад, коли Сара приїжджала до Балморалу – літню резиденцію британських монархів, їй доводилося терміново повертатися до Лондона як тільки надходила звістка про приїзд принца Філіпа.

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