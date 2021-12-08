Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Ведущий "Холостячки" намекнул на отношения Златы с одним из финалистов

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 11:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже через два дня, в пятницу, в эфире пост-шоу проекта "Холостячка" наконец-то станет известно, как сложилась жизни всех участников реалити и кому на самом деле отдала свое сердце Злата Огневич
Григорий Решетник и Злата Огневич
Григорий Решетник и Злата Огневич / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

После завершения проекта "Холостячка" многих интересует вопрос, с кем же построила свои отношения Злата Огневич. Ведь в анонсе пост-шоу стало понятно, что с победителем проекта Андреем Задворным холостячка рассталась.

Подогревать интерес к предстоящему выпуску шоу о жизни после проекта стал его ведущий Григорий Решетник. В своем Instagram он выставил фотографию вместе со Златой и Дмитрием Шевченко. На ней холостячка и финалист выглядят счастливыми, но вместе они или нет остается только догадываться.

Реклама

Решетник намекнул на отношения Златы с Димой
Решетник намекнул на отношения Златы с Димой / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

В тоже время многие комментаторы не верят в то, что пара все таки сложилась. Некоторые посчитали, что ведущий проекта пытается лишь запутать телезрителей.

  • "Если Гриша выставляет так, будто бы они вместе, то это на тысячу процентов так не будет!"
  • "Гриша, хватит интриг. Они не вместе"
  • "Уже много кто понимает, то, что вы как бы показываете, с точностью наоборот!"
  • "Это все интрига"
Скриншот – instagram.com/grisha_reshetnik

Стоит отметить, что немногим позже Решетник опубликовал еще одно фото. На этот раз с Максимом Тарапатой, которого считали главным претендентом на сердце Златы, но они покинул проект в шаге от финала.

Реклама

Это – жизнь...и она...непредсказуема... – подписал публикацию Решетник.

Ведущий проекта поддерживает Макса Тарапату
Ведущий проекта поддерживает Макса Тарапату / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

В то, что Огневич и Тарапата сошлись верит большее количество людей, ведь недавно пару заметили во время совместной прогулки в Киеве.

Больше новостей по теме:

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять