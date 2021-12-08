Ведущий "Холостячки" намекнул на отношения Златы с одним из финалистов

После завершения проекта "Холостячка" многих интересует вопрос, с кем же построила свои отношения Злата Огневич. Ведь в анонсе пост-шоу стало понятно, что с победителем проекта Андреем Задворным холостячка рассталась.
Подогревать интерес к предстоящему выпуску шоу о жизни после проекта стал его ведущий Григорий Решетник. В своем Instagram он выставил фотографию вместе со Златой и Дмитрием Шевченко. На ней холостячка и финалист выглядят счастливыми, но вместе они или нет остается только догадываться.
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В тоже время многие комментаторы не верят в то, что пара все таки сложилась. Некоторые посчитали, что ведущий проекта пытается лишь запутать телезрителей.
- "Если Гриша выставляет так, будто бы они вместе, то это на тысячу процентов так не будет!"
- "Гриша, хватит интриг. Они не вместе"
- "Уже много кто понимает, то, что вы как бы показываете, с точностью наоборот!"
- "Это все интрига"
Стоит отметить, что немногим позже Решетник опубликовал еще одно фото. На этот раз с Максимом Тарапатой, которого считали главным претендентом на сердце Златы, но они покинул проект в шаге от финала.
Это – жизнь...и она...непредсказуема... – подписал публикацию Решетник.
В то, что Огневич и Тарапата сошлись верит большее количество людей, ведь недавно пару заметили во время совместной прогулки в Киеве.
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