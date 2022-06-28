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Алексей Арестович и Виталий Ким возглавили украинский YouTube. Впечатляющие цифры

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28 июня, 15:24
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Двое политических "крашей" покоряют не только женские сердца, но и тренды видеохостинга. Сколько осталось Киму до Арестовича – "Сегодня" расскажет
Виталий Ким и Алексей Арестович в трендах YouTube
Виталий Ким и Алексей Арестович в трендах YouTube / Фото: Коллаж: Сегодня

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину советника президента Алексея Арестовича и главу Николаевской ОГА Виталия Кима знали не так и много украинцев. Но во время войны их популярность выросла в разы. Арестович и Ким умеют найти нужные слова и поддержать нацию. В основном благодаря своему юмору и оптимизму.

Недавно Арестович смотрел сториз рашистов вместе с блогером Алексеем Дурневым. А вчера, 27 июня, глава Николаевской ОГА в эфире телеканала "Украина" рассказал много интересных фактов о себе .

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Меньше чем за сутки видео "Звездного пути" с Виталием Кимом попало в тренды YouTube. Откровенное интервью набрало почти четверть миллиона просмотров.

Скриншот YouTube/Звездный Путь

А вот Топ-3 украинского YouTube полностью контролирует "успокаивающее" нации – Алексей Арестович. Первая и третья позиции – за дневниками войны на канале "ФЕЙГИН LIVE" .

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Топ-4 украинского YouTube. Скриншот

А вот второе место у выпуска Арестовича с Алексеем Дурневым. Шутки о российской светской львице Вике Боне и "Миссис Крым 2022" набрали на видеохостинге почти 2 миллиона просмотров.

Скриншот YouTube/AlekseyDurnev

Главная интрига – обгонит ли Ким Арестовича? Покажет время и активность украинцев в YouTube.

Раньше мы рассказывали о фактах из жизни Алексея Арестовича и Виталия Кима.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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