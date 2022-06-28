Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституції ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці ⚠ Загроза з Білорусі ✅ Саміт G7
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Олексій Арестович та Віталій Кім очолили український YouTube. Вражаючі цифри

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 червня, 15:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Двоє політичних "крашів" підкорюють не тільки жіночі серця, але й тренди відеохостингу. Скільки залишилось Кіму до Арестовича – "Сьогодні" розкаже
Віталій Кім та Олексій Арестович у трендах YouTube
Віталій Кім та Олексій Арестович у трендах YouTube / Фото: Колаж: Сьогодні

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну радника президента Олексія Арестовича та голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма знали не так і багато українців. Але під час війни їхня популярність зросла в рази. Арестович та Кім вміють знайти потрібні слова та підтримати націю. Здебільшого завдяки своєму гумору та оптимізму.

Нещодавно Арестович дивився сторіз рашистів разом з блогером Олексієм Дурнєвим. А вчора, 27 червня, голова Миколаївської ОДА в ефірі телеканалу "Україна" розповів багато цікавих фактів про себе.

Реклама

Менш ніж за добу відео "Зіркового шляху" з Виталієм Кімом потрапило в тренди YouTube. Відверте інтерв'ю набрало майже чверть мільйона переглядів.

Скриншот YouTube/ЗірковийШлях

А ось Топ-3 українського YouTube повністю контролює "заспокійливе" нації – Олексій Арестович. Перша та третя позиції – за щоденниками війни на каналі "ФЕЙГИН LIVE".

Реклама
Топ-4 українського YouTube. Скриншот

А ось друге місце за кумедним випуском з Олексієм Дурнєвим. Жарти про російську світську левицю Віку Боню та "Міссіс Крим 2022" набрали на відеохостингу майже 2 мільйони переглядів.

Скриншот YouTube/AlekseyDurnev

Головна інтрига - чи обжене Кім Арестовича? Покаже час та активність українців у YouTube.

Раніше ми розповідали про факти з життя Олексія Арестовича та Віталія Кіма.

Реклама

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти