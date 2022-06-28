Олексій Арестович та Віталій Кім очолили український YouTube. Вражаючі цифри

Двоє політичних "крашів" підкорюють не тільки жіночі серця, але й тренди відеохостингу. Скільки залишилось Кіму до Арестовича – "Сьогодні" розкаже

Віталій Кім та Олексій Арестович у трендах YouTube / Фото: Колаж: Сьогодні

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну радника президента Олексія Арестовича та голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма знали не так і багато українців. Але під час війни їхня популярність зросла в рази. Арестович та Кім вміють знайти потрібні слова та підтримати націю. Здебільшого завдяки своєму гумору та оптимізму.

Нещодавно Арестович дивився сторіз рашистів разом з блогером Олексієм Дурнєвим. А вчора, 27 червня, голова Миколаївської ОДА в ефірі телеканалу "Україна" розповів багато цікавих фактів про себе.

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Менш ніж за добу відео "Зіркового шляху" з Виталієм Кімом потрапило в тренди YouTube. Відверте інтерв'ю набрало майже чверть мільйона переглядів.

Скриншот YouTube/ЗірковийШлях

А ось Топ-3 українського YouTube повністю контролює "заспокійливе" нації – Олексій Арестович. Перша та третя позиції – за щоденниками війни на каналі "ФЕЙГИН LIVE".

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Топ-4 українського YouTube. Скриншот

А ось друге місце за кумедним випуском з Олексієм Дурнєвим. Жарти про російську світську левицю Віку Боню та "Міссіс Крим 2022" набрали на відеохостингу майже 2 мільйони переглядів.

Скриншот YouTube/AlekseyDurnev

Головна інтрига - чи обжене Кім Арестовича? Покаже час та активність українців у YouTube.

Раніше ми розповідали про факти з життя Олексія Арестовича та Віталія Кіма.