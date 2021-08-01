Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Концерт LOBODA

Скандал с Кензовым

Львовский бездомный

Что не так с клипами

Лорак в Одессе

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Ани Лорак с 10-летней дочерью в одинаковых купальниках отдыхают в Турции (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 августа, 07:45
Копировать ссылку
Певица живет там не в отеле, а на отдельной вилле со своим спортзалом и бассейном. София взяла с собой на отдых также любимого щенка Тошу
Ани Лорак с дочерью в одинаковых купальниках
Ани Лорак с дочерью в одинаковых купальниках / Фото: instagram.com/anilorak

Певица, концерт которой в Одессе пройдет под усиленной охраной, показала свою подросшую дочь Софию, которую назвали ее копией. Общее фото Ани Лорак выставила в Instagram, подписав так:

Незабываемые сладкие дни! Пусть время остановится.

На снимке 10-летняя дочь певицы и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу позируют вместе с мамой не только в одинаковых полосатых купальниках, а и в одинаковых позах, выставив одну ногу вперед. Такой прием, к слову, помогает на снимке вытянуть фигуру и делает ноги визуально длинее.

Фото моментально набрало больше 200 тысяч лайков и множество комментариев. Не остался в стороне и крестный отец Софии – певец Филипп Киркоров. Он написал под снимком:

Как вытянулась! Какая стройняжка моя крестница!

Читайте также:

Другие подписчики также написали много лестных комментариев:

  • Как же вы похожи
  • Какие красивые! Хорошего отдыха
  • Ну какие же красотки.

Смотрите интервью, в котором известный украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Мы уже сообщали, что Игорь Кондратюк придумал "новый репертуар" для Ани Лорак, которая собирается провести сольный концерт в Украине.

Ранее Ани Лорак приезжала в Украину, но не раскрывала цель визита.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Анджелина Джоли c пчелами для американского Vogue
Все обсуждают
Елизавета II рассмешила ответом на вопрос о старении
Быть в курсе
Цитата дня

Пришло время сказать себе, что я сам не справляюсь. Я не умею контролировать свой гнев. Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал ( а мне никто ничего плохого не сделал), значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе

Андрей Фединчик актер
Узнать больше
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять