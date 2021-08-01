Ани Лорак с 10-летней дочерью в одинаковых купальниках отдыхают в Турции (фото)

Певица, концерт которой в Одессе пройдет под усиленной охраной, показала свою подросшую дочь Софию, которую назвали ее копией. Общее фото Ани Лорак выставила в Instagram, подписав так:
Незабываемые сладкие дни! Пусть время остановится.
На снимке 10-летняя дочь певицы и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу позируют вместе с мамой не только в одинаковых полосатых купальниках, а и в одинаковых позах, выставив одну ногу вперед. Такой прием, к слову, помогает на снимке вытянуть фигуру и делает ноги визуально длинее.
Фото моментально набрало больше 200 тысяч лайков и множество комментариев. Не остался в стороне и крестный отец Софии – певец Филипп Киркоров. Он написал под снимком:
Как вытянулась! Какая стройняжка моя крестница!
Другие подписчики также написали много лестных комментариев:
- Как же вы похожи
- Какие красивые! Хорошего отдыха
- Ну какие же красотки.
Смотрите интервью, в котором известный украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:
Мы уже сообщали, что Игорь Кондратюк придумал "новый репертуар" для Ани Лорак, которая собирается провести сольный концерт в Украине.
Ранее Ани Лорак приезжала в Украину, но не раскрывала цель визита.