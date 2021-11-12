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Бизнесмен из Forbes: стало известно, с кем встречается Мисс Украина-2021 Александра Яремчук

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 18:25
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В октябре красавица из Винницкой области Александра Яремчук выиграла конкурс "Мисс Украина-2021". После этого у публики появился большой интерес к девушке, в тому числе к ее личной жизни
Александра Яремчук рассказала о своем бойфренде – СМИ.
Александра Яремчук рассказала о своем бойфренде – СМИ. / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

21-летняя Александра не афиширует свои отношения, но признается, что у нее есть бойфренд. Вероятно, избранником модели стал 36-летний бизнесмен Андрей Дегода. Кстати, модель уже рассказывала нам о комплексах, хейтах и конкуренции.

Как выяснили СМИ, семья Андрея занимает 45 место в украинском списке Forbes с доходом компании 11 миллионов гривен за последний год.

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Девушка практически не делится своей личной жизнью, потому и в Сети фото самого парня нет. Лишь раньше Александра говорила о своем любимом то, что "он работает в IT-сфере и обычный парень из Киева".

Александра Яремчук
Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Более того, сейчас выяснилось, что Андрей зарегистрировал на Сашу фирму, связанную с продажей компьютерной техники и IT-технологиями. Однако девушка уверяет: "это только по документам".

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Также Яремчук пожаловалась, что ее постоянная занятость немного повлияла на их отношения. Ее избраннику не нравится, когда она рано уходит из дома и поздно возвращается.

Отметим, что модель не раскрывала имя своего бойфренда, потому что еще не вышла за него замуж, а только встречается. По заключенному контракту победительницы конкурса нельзя выходить замуж и рожать в течение года. Так что если в планах Андрея была свадьба – паре придется подождать.

Александра Яремчук на сцене Дворца "Украина"
Александра Яремчук на сцене Дворца "Украина" / Фото: пресс-служба

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Коротко об Александре Яремчуке:

Александра – победительница 30-го конкурса красоты , где она обошла 25 соперниц. Девушка получила долгожданную эксклюзивную корону стоимостью 3 миллиона долларов и 500 тысяч гривен.

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук представит Украину на "Мисс мира" в Пуэрто-Рико
"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук представит Украину на "Мисс мира" в Пуэрто-Рико / Фото: пресс-служба

В скором времени модель отправится на международный конкурс Miss World на остров Пуэрто-Рико, где представит нашу страну.

Александра много путешествует, обожает спорт и активно ведет блог в Instagram.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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