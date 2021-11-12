Бизнесмен из Forbes: стало известно, с кем встречается Мисс Украина-2021 Александра Яремчук

21-летняя Александра не афиширует свои отношения, но признается, что у нее есть бойфренд. Вероятно, избранником модели стал 36-летний бизнесмен Андрей Дегода. Кстати, модель уже рассказывала нам о комплексах, хейтах и конкуренции.
Как выяснили СМИ, семья Андрея занимает 45 место в украинском списке Forbes с доходом компании 11 миллионов гривен за последний год.
Девушка практически не делится своей личной жизнью, потому и в Сети фото самого парня нет. Лишь раньше Александра говорила о своем любимом то, что "он работает в IT-сфере и обычный парень из Киева".
Далее по теме
Более того, сейчас выяснилось, что Андрей зарегистрировал на Сашу фирму, связанную с продажей компьютерной техники и IT-технологиями. Однако девушка уверяет: "это только по документам".
Также Яремчук пожаловалась, что ее постоянная занятость немного повлияла на их отношения. Ее избраннику не нравится, когда она рано уходит из дома и поздно возвращается.
Отметим, что модель не раскрывала имя своего бойфренда, потому что еще не вышла за него замуж, а только встречается. По заключенному контракту победительницы конкурса нельзя выходить замуж и рожать в течение года. Так что если в планах Андрея была свадьба – паре придется подождать.
Коротко об Александре Яремчуке:
Александра – победительница 30-го конкурса красоты , где она обошла 25 соперниц. Девушка получила долгожданную эксклюзивную корону стоимостью 3 миллиона долларов и 500 тысяч гривен.
В скором времени модель отправится на международный конкурс Miss World на остров Пуэрто-Рико, где представит нашу страну.
Александра много путешествует, обожает спорт и активно ведет блог в Instagram.
Еще новости на тему:
- Думала, будем убивать друг друга: ожидания и реальность участниц Мисс Украина 2021 года.
- Александра Яремчук о конкуренции участниц Мисс Украина: Они показали свою истинную сущность.