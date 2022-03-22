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Де ти є? – слушаем трек, который стоит добавить в патриотический плейлист

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22 марта, 17:49
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Артисты продолжают выпускать песни, чтобы поднять боевой дух украинцев
Украинский певец Art Demur на 8-й день войны записал эмоциональную песню "Поруч"
Украинский певец Art Demur на 8-й день войны записал эмоциональную песню "Поруч" / Фото: скриншот

Мы уже делились с вами хитами от Насти Каменских, мотивирующей песни от TamerlanAlena х Andi Vax, певицы Натальи Могилевской, любимца публики Олега Винника, ремейком "Я Солдат" от Сергея Бабкина, которые поддерживают нашу страну в этот горький период истории. Теперь трек о войне выпустил украинский певец Art Demur.

Песня "Поруч" была написана на восьмой день войны. Клип к песне смонтировали волонтеры.

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"Как ты?" Два слова, четыре буквы, но сколько заботы в этих словах. Сейчас тяжелые для нас времена, между нами сотни километров и многие города, но мы все равно рядом с теми, кого любим. Мы поддерживаем людей словами, поступками, мыслями, музыкой и стихами, чтобы поднять боевой дух и показать героичность нашего народа.

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