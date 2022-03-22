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Де ти є? – слухаємо трек, який варто додати у патріотичний плейлист

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МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 17:49
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Артисти продовжують випускати пісні, щоб підняти бойовий дух українців
Український співак Art Demur на 8-й день війни записав емоційну пісню "Поруч"
Український співак Art Demur на 8-й день війни записав емоційну пісню "Поруч" / Фото: скріншот

Ми вже ділилися з вами хітами від Насті Каменських , що мотивує пісні від TamerlanAlena х Andi Vax , співачки Наталії Могилевської , улюбленця публіки Олега Винника , рімейком "Я Солдат" від Сергія Бабкіна , які підтримують нашу країну в цей гіркий період історії. Наразі трек про війну випустив український співак Art Demur.

Пісня "Поруч" була написана на восьмий день війни. Кліп до пісні змонтували волонтери.

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"Як ти?" Два слова, чотири літери, проте скільки турботи у цих словах. Зараз важкі для нас часи, між нами сотні кілометрів та багато міст, але ми все одно поруч разом з тими, кого любимо. Ми підтримуємо людей словами, вчинками, думками, музикою та віршами, щоб підняти бойовий дух та показати героїчність нашого народу.

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