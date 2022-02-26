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Максим Чмерковський показав усьому світу, як Росія бомбить Україну: "Дитячий плач роздирає серце"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 09:22
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Українсько-американський чемпіон світу з латинських танців і хореограф зняв емоційне відео про себе з Києва, де точаться зараз активно бої
Максим Чмерковський розповів та показав, як російська авіація бомбить Україну.
Максим Чмерковський розповів та показав, як російська авіація бомбить Україну. / Фото: instagram.com/maksimc

Уже третій день продовжується напад РФ на Україну. Зірки вкрай стурбовані, що в нашій країні війна. Навіть Мадонна закликала допомогти українському народу слідом за Анджеліною Джолі.

В Instagram Максим Чмерковський емоційно розповів про свій стан, та про те, що відбувається зараз в столиці України – Києві.

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Танцюрист зізнається, що застряв у місті. Він хотів поїхати до своєї сім'ї, яка перебуває у США. Але каже, що, незважаючи на те що має американський паспорт і його рідні далеко – тут живуть його друзі та близькі, їхні діти, батьки, і він закликає росіян не вірити російській пропаганді!

Чмерковський зі сльозами на очах каже, що після побаченого "ніколи не буде таким, як раніше" і згадав, як колись переживав стрес. Також він пригадав, що напад Путіна навіяв йому спогади про те, чому його сім'я залишила країну у 90-х .

Я ніколи не буду таким, яка раніше. Це стрес, і я повертаю старі відчуття, як я робив це раніше. Це схоже на те, що було, коли і чому ми пішли в 90-х. Як і мій старий ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад), який я нарешті виправив, повертається. Я буквально тільки забув про ці почуття "завжди на межі" і насправді почав хвилюватися про такі речі, як гриль для барбекю. Я плачу, коли це пише , тому що всі люди заслуговують турбуватися про "барбекю", а не про війну, – написав він.

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Хореограф закликав весь світ не мовчати і говорити про війну, закликати до її припинення. Також він показав реальні моторошні кадри того, що твориться на вулицях наших міст і запевнив, що це все реально.

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Водночас дружина Максима – Пета Мургатройд – просить помолитися та побажати добра для свого чоловіка, який продовжує ділитися новинами про вторгнення Росії в Україну. Вона зазначила, що у неї біль, але вона бореться і підтримує навіть на відстані свого коханого.

З Україною – весь світ. Раніше Україну підтримав Арнольд Шварценеґґер. Нагадаємо, Кім Кардаш'ян заступилася за Україну та закликала нам допомогти. Зі свого боку, режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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