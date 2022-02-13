Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

У Серова ребенок

Звезда Евровидения

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Протест против Alina Pash в Киеве: что происходит возле Суспільного? (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 февраля, 19:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Против победительницы Национального отбор на "Евровидение-2022" Alina Pash планировалась акция протеста. Местом сбора протестующие выбрали здание "Суспільного" в Киеве
Против победительницы Нацотбора Алины Паш хотели устроить митинг
Против победительницы Нацотбора Алины Паш хотели устроить митинг / Фото: instagram.com/eurovision.ua, "Сегодня"

Сегодня, 13 февраля, в соцсетях стали призывать на протест против победительницы Нацотбора Alina Pash. Акция планировалась на 18:00 по киевскому времени.

Скриншот: Телеграм-канал "Євробачення Україна"

Корреспондент "Сегодня" побывал возле здания "Суспільного" в Киеве, но никого там не обнаружил. В 18:00 там не было ни души, к 18:30 ситуация не поменялась. На протест никто не пришел.

Реклама

Протест против Alina Pash не состоялся
Протест против Alina Pash не состоялся / Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Никто не захотел протестовать против Alina Pash
Никто не захотел протестовать против Alina Pash / Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Вероятно, сообщения были лишь провокацией, на которую никто так и не отреагировал.

Реклама

Протест против Alina Pash в Киеве планировали начать в 18:00
Протест против Alina Pash в Киеве планировали начать в 18:00 / Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Почему против Алины хотели протестовать?

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) стала победительницей Нацотбора на "Евровидение-2022". Однако этот отбор, похоже, стал самым скандальным за всю историю национальных отборов в Украине.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Алина посещала оккупированный Крым с территории России в 2015-м, а также посещала Москву в 2017 году. Этот момент смутил украинцев. Но это не все.

Реклама

Во время оглашения результатов зрительского голосования в финале Нацотбора произошла путаница – ведущий Тимур Мирошниченко сначала назвал одни баллы, позже попросил прощения, заявив, что ошибся, и озвучил совсем другие баллы участников. При этом турнирная таблица, которая обычно выведена на экраны на главной сцене, исчезла и не появилась. Ведущим и членам жюри пришлось считать итоговые баллы участников на листочке.

Позже группа KALUSH, которая победила в зрительском голосовании, но в итоге заняла второе место на Нацотборе, обвинила организаторов в фальсификации результатов – якобы баллы были сфабрикованы ради победы Паш.

Позже Общественный вещатель опубликовал документы, согласно которым Алина въезжала в Крым с территории Украины. Кроме этого, оргкомитет Нацотбора объяснил причину путаницы с баллами во время эфира.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
13 февраля. Джон Спик. В этот день в 1858 году английский офицер во время экспедиции по Африке в поисках истока реки Нил открыл для европейцев одно из самых крупных озер мира - Танганьику…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять