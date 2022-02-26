Вєрка Сердючка показала окупантам середній палець та закликала йти геть з України

Артистка вирішила також підбадьорити українців та закликати путінські війська відступити

Вєрка Сердючка закликала всіх підтримувати українську армію та тероборону. / Фото: instagram.com/v_serduchka

Вже третій день точаться бої в різних куточках України - наша армія дає відсіч ворогам. Тим часом зірки також всіляко намагаються допомогти припинити війну, яку розпочав Кремль.

Серед українських знаменитостей із закликами припинити війну до Путіна вже звернулись Потап, Злата Огнєвіч, Настя Каменських та інші.

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Підтримала народ України також і Вєрка Сердючка. До речі, ще напередодні вторгнення РФ до України уривок з її виступу активно поширювали у Мережі з гаслом "Геть з України москаль некрасівий".

Сьогодні ж у Instagram Вєрка Сердючка добавила фото, на якій вона зі своєю сценічною мамою демонструють середній палець окупантам

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Співачка зазначила, що нас, українців, не побороти. Також вона закликала всіх допомагати нашій армії і теробороні.

Геть! Геть! Геть! Стоїм та не падаєм духом! Ніколи цій брехливій навалі не побороти нашої правди. Допомагайте армії, допомагайте теробороні та одне одному!, – написала Сердючка.

Нагадаємо, Монатік написав вірш, який присвятив війні в Україні, яку почала РФ. Також Марічка Яремчук засудила війну та звернулася до росіян.