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Я весила 45 кг и постоянно убивала себя тренировками: Лиза Зайцева о расстройстве пищевого поведения

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
6 сентября, 13:45
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На канале "Украина" полным ходом идет сериал "Люся Интерн". В 40-серийном ситкоме сыграла актриса Лиза Зайцева, которая рассказала, к чему привели слишком большие нагрузки и ограничения в еде
Актриса Лиза Зайцева
Актриса Лиза Зайцева / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лиза Зайцева даже во время работы, когда съемки длятся по 12-16 часов, успевает заниматься спортом. И если ей нужно быть на съемочной площадке в 7:00 утра, она выходит на пробежку в 5:00. Сегодня звезда сериала "Люся Интерн" уже правильно питается и тренируется, однако раньше она не жалела себя:

Еще в университете, когда начались мои первые отношения, молодой человек сказал, что мне нужно похудеть. Я сидела на разных диетах, мучила и уничтожала себя. Потом открыла для себя бег и уже пять лет совершаю пробежки.

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Несколько лет назад из-за чрезмерных физических нагрузок у актрисы появились проблемы со здоровьем. По ее словам, соцсети и мода навязывают девушкам и женщинам быть худыми. В результате у актрисы расстройство пищевого поведения:

Раньше я весила 45 кг и постоянно убивала себя тренировками. Хотя я снималась, все равно занималась и утром, и вечером. Однако это не говорило ни о ментальном, ни о физическом здоровье. Я постоянно боролась с собой.

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Благодаря психотерапии актриса поменяла отношение к себе. В ее жизни уже нет такого физического истязания, каким оно было раньше. К тому же любимый мужчина ее во всем поддерживает:

Каждый день я слышу от любимого: "Ты потрясающая!", "Ты очень красивая!". Очень важно, чтобы рядом был человек, который видит вас настоящей и не сомневается, что вы прекрасны.

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Ранее прошла премьера сериала "Вызов" на телеканале Україна – смотрите видео:

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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