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19-річний син Наташі Корольової одружується зі стриптизеркою? Співачка відповіла на чутки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 13:48
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Син Наташі Корольової та Тарзан вже бульше року зустрічається зі стриптизеркою на ім'я Мелісса. У Мережі регулярно ходять чутки про швидке весілля сина співачки
Наташа Корольова розповіла, що відбувається в особистому житті сина Архіпа
Наташа Корольова розповіла, що відбувається в особистому житті сина Архіпа / Фото: Instagram

Тарзан не в захваті від вибору Архіпу і вважає, що в житті сина ще багато дівчат. Наталя Корольова теж не поспішає приймати до родини обраницю сина. Вона зазначала, якщо Архіп наважиться одружитися, проти не буде, але назвала одну умову.

Сам Архіп не поспішає коментувати чутки про своє особисте життя, хоч іноді з'являється інформація, що він одружився з Меліссою . Порушила мовчання Наташа Корольова та прокоментувала чутки про сімейне становище сина.

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Вона не невістка, син — неодружений! Вони заручені, але ж не одружені. Нещодавно була одна дівчина, потім ще була низка, про яку ви не знаєте і слава Богу! Має третій поверх — гніздо. У цьому гнізді, що там відбувається, я не знаю, туди різні птахи залітають і вилітають, я не втручаюся, це неправильно втручатися у життя сина, – сказала співачка у коментарі журналістам "Ти не повіриш".

Син Наташі Корольової і його дівчина
Син Наташі Корольової і його дівчина / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Відомо, що син Наташі Корольової зустрічається із стриптизеркою Меліссою Фокс. Пара познайомилася в компанії спільних друзів. Спершу дівчина не знала, що її хлопець – син зіркових батьків. Архіп зробив Меліссі пропозицію ще у лютому, у День святого Валентина, через сім місяців після знайомства.

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