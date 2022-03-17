Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Мисс мира 2021

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

"Дима дома": Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 марта, 12:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярный российский телеведущий ответил тем, кто был уверен, что он покинул РФ
Дмитрий Нагиев обратился к поклонникам
Дмитрий Нагиев обратился к поклонникам / Фото: открытые источники

В Украине идет 22-й день российского вторжения. Санкции против России уже активно действуют, мировые бренды уходят, финансовая система идет ко дну. Каждый в этой бесчеловечной и бездуховной стране ощутит на себе весь гнев мира в связи с их нападением на Украину. И все чаще появляются новости об отъезде публичных людей из этой теперь самой изолированной страны мира. Вчера мы писали об отъезде режиссера Тимура Бекмамбетова, но также появились слухи об эмиграции Дмитрия Нагиева.

Напомним, телеведущий и актервысказался о нападении РФ на Украину в присущей ему манере. Он опубликовал черно-белое видео под песню группы "Аквариум" "Поезд в огне".

Реклама

После этого многие начали писать, мол, теперь Нагиев, как и многие другие звезды, уедет за границу, если не сделал это до сих пор. Успокаивая нездоровые умы, Нагиев записал видео во время прогулки у себя на районе и сказал, что он у себя дома.

Но надолго ли? Ведь за любое инакомыслие и за правду о войне в Украине уже возбуждают дела, как против Ники Белоцерковской. Сможет ли Дмитрий не поддаться давлению российской машины убийств и пропаганды?

Реклама

Также ранее появилась информация, что уехавшие из РФ звезды не смогут вернуться назад.

Время все расставит по своим местам. А мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу!

Реклама

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Игумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Военный капеллан 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. До последнего вздоха духовно поддерживал наших защитников, вдохновлял мужеством, давал веру и надежду. В городе Волноваха Донецкой области был убит российскими захватчиками. За нами правда. С нами – Бог!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять