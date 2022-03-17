"Діма вдома": Нагієв відреагував на чутки про еміграцію

Популярний російський телеведучий відповів тим, хто був упевнений, що він залишив РФ

Дмитро Нагієв звернувся до прихильників / Фото: открытые источники

В Україні йде 22-й день російського вторгнення. Санкції проти Росії вже активно діють, світові бренди кидають країну, фінансова система йде на дно. Кожен у цій нелюдській та бездуховній країні відчує на собі весь гнів світу через їх напад на Україну. І все частіше з'являються новини про від'їзд публічних людей із цієї тепер найбільш ізольованої країни світу. Вчора ми писали про від'їзді режисера Тимура Бекмамбетова, але також з'явилися чутки про еміграції Дмитра Нагієва.

Нагадаємо, телеведучий та актор висловився про напад РФ на Україну у властивій йому манері. Він опублікував чорно-біле відео під пісню гурту "Акваріум" "Потяг у вогні".

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Після цього багато хто почав писати, мовляв, тепер Нагієв, як і багато інших зірок, поїде за кордон, якщо не зробив це досі. Заспокоюючи нездорові уми, Нагієв записав відео під час прогулянки у себе на районі і сказав, що він у себе вдома.

Але чи надовго? Адже за будь-яку інакомислення та за правду про війну в Україні вже порушують справи, як проти Ніки Білоцерківської. Чи зможе Дмитро не піддатись тиску російської машини вбивств та пропаганди?

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Також раніше з'явилася інформація, що зірки, що виїхали з РФ, не зможуть повернутися назад.

Час все розставить на свої місця. А ми продовжуємо вірити у наших захисників та швидку перемогу!

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