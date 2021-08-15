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Дженнифер Лопес отписалась от своего бывшего жениха в Instagram и удалила все фото с ним

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
15 августа, 13:36
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После расставания Джей Ло и Алекс заявили, что остались в дружеских отношениях. Но теперь фанаты певицы заметили, что она удалила из профиля все совместные фото с Родригесом
Дженнифер Лопес отписалась от Алекса Родригеса в Instagram
Дженнифер Лопес отписалась от Алекса Родригеса в Instagram / Фото: instagram.com/jenfromtheblockjlo, instagram.com/arod

Судя по всему, Дженнифер Лопес точно не хочет больше видеть Алекса Родригеса в своей жизни. После того, как артистка начала встречаться с Беном Аффлеком, из ее страницы в Instagram пропали фотографии с бывшим женихом.

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Среди прочих кадров был тот, на котором Джей Ло и Родригес запечатлены вместе на инаугурации президента Байдена, пишет Page Six.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в день инаугурации Джо Байдена / Фото: instagram.com/jlo

И пока Лопес отписывалась от Родригеса, он танцевал с тремя женщинами в ночном клубе Лас-Вегаса, передает издание.

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А в прошлом месяце Алекс был замечен спускающимся по горке с яхты во время отпуска в Сен-Тропе вместе с несколькими девушками в бикини.

Но у Дженнифер Лопес идиллия – она то и дело попадает в объективы папарацци вместе с Беном Аффлеком. Влюбленные отдыхают вместе и не стесняются проявлять свои чувства на публике.

Что известно о камбэке Беннифер

Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте в Сен-Тропе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом. После их разрыва появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Тогда же "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

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Свой 52-й день рождения Лопес отметила вместе с Аффлеком, официально подтвердив их роман.

Зачем Джей Ло застраховалась от измен – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

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