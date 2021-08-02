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Романтические каникулы закончились: Джей Ло отдыхает в Италии без Бена Аффлека (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 августа, 07:30
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек неделю назад подтвердили слухи о воссоединении. Пара старается не комментировать свою личную жизнь, но папарацци удавалось снять звезд на отдыхе
Дженнифер Лопес отдыхает в Италии с друзьями без Бена Аффлека
Дженнифер Лопес отдыхает в Италии с друзьями без Бена Аффлека / Фото: instagram.com/sayu_jlover/

Еще несколько дней назад поклонники обсуждали фото пары на острове Капри, а теперь будут наблюдать за тем, как Дженнифер Лопес отдыхает в кругу друзей в Портофино. Бен Аффлек вернулся в США. Об этом сообщает сайт TMZ.

Отмечается, что пара все время на связи. Они пишут друг другу сообщения, общаются по FaceTime.

Также во время новой прогулки Джей Ло с друзьями внимательные поклонники рассмотрели, что певица носит подарок Бена Аффлека – подвеску с его именнем, которая ранее уже попадала в объектив камер.

Дженнифер Лопес с друзьями в Италии
Дженнифер Лопес с друзьями в Италии / Фото: instagram.com/sayu_jlover/

Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека
Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека / Фото: instagram.com/sayu_jlover/

Дженнифер Лопес проводит время в Италии без Бена Аффлека
Дженнифер Лопес проводит время в Италии без Бена Аффлека / Фото: instagram.com/sayu_jlover/

В тренде

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го, за несколько дней до свадьбы, пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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