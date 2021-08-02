Романтичні канікули закінчилися: Джей Ло відпочиває в Італії без Бена Аффлека (фото)

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек тиждень тому підтвердили чутки про возз'єднання. Пара намагається не коментувати своє особисте життя, але папараці вдавалося зняти зірок відпочинку

Дженніфер Лопес відпочиває в Італії з друзями без Бена Аффлека / Фото: instagram.com/sayu_jlover/

Ще кілька днів тому шанувальники обговорювали фото пари на острові Капрі , а тепер будуть спостерігати за тим, як Дженніфер Лопес відпочиває в колі друзів в Портофіно. Бен Аффлек повернувся до США. Про це повідомляє сайт TMZ.

Зазначається, що пара весь час на зв'язку. Вони пишуть одне одному повідомлення, спілкуються по FaceTime.

Також під час нової прогулянки Джей Ло з друзями уважні шанувальники розглянули, що співачка носить подарунок Бена Аффлека – підвіску з його ім'ям, яка раніше вже потрапляла в об'єктив камер.

Дженніфер Лопес з друзями в Італії / Фото: instagram.com/sayu_jlover/

Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Бена Аффлека / Фото: instagram.com/sayu_jlover/

Дженніфер Лопес проводить час в Італії без Бена Аффлека / Фото: instagram.com/sayu_jlover/

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го, за кілька днів до весілля, пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. По крайней мере, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.