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Русским и собакам входа нет: "Ленинград" выпустил клип о "дискриминации" жителей РФ

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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10 марта, 12:28
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Сергей Шнуров с группой теперь поет о том, что русские подвергаются травле во всем мире. А чего они ожидали после того, как их страна напала на Украину?
Сергей Шнуров записал новое видео
Сергей Шнуров записал новое видео / Фото: скриншот

Несколько часов назад группа "Ленинград" выпустила клип под названием "Входа нет". В ролике Шнуров жалуется на ненависть в сторону россиян: но на самом деле цивилизованный мир во мнении един и демонстрирует общий настрой к россиянам – ко всем, кто поддерживает путинский режим и войну в Украине и тех, кто продолжает молчать.

Идет 15-й день войны в Украине, которую развязала Россия под лживыми лозунгами спасения, непонятно от чего и от кого. Сильнейшие санкции уже работают: каждый в РФ ощутит их действие на своем кошельке. Но влияние мира россияне почувствуют не только в материальном плане. Так, теперь во всем мире русских ненавидят: они допустили войну, в 21-м веке, против мирных жителей.

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Сергей Шнуров / скриншот

В новом видео Сергей Шнуров манипулирует фактами и сравнивает россиян с евреями в 1940-м году, но ведь правду сейчас не скрыть ни от кого. Следующее видео "Ленинграда" – попытка сделать из себя жертву, хотя сейчас у каждого россиянина руки в крови.

Также добавим, что в РФ при этом остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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