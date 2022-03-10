Русским и собакам входа нет: "Ленінград" випустив кліп про "дискримінацію" жителів РФ

Сергій Шнуров з групою тепер співає про те, що росіяни зазнають цькування у всьому світі. А чого вони очікували після того, як їхня країна напала на Україну?

Сергій Шнуров записав нове відео / Фото: скріншот

Кілька годин тому гурт "Ленінград" випустив кліп під назвою "Входа нет". У ролику Шнуров скаржиться на ненависть у бік росіян: але насправді цивілізований світ зараз єдиний та демонструє загальний настрій до росіян – до всіх, хто підтримує путінський режим і війну в Україні та тих, хто продовжує мовчати.

Йде 15-й день війни в Україні, яку розв'язала Росія під брехливими гаслами порятунку, незрозуміло від чого та від кого. Найсильніші санкції вже працюють: кожен у РФ відчує їхню дію на своєму гаманці. Але вплив світу росіяни відчують у матеріальному плані. Так, тепер у всьому світі росіян ненавидять: вони допустили війну, в 21 столітті, проти мирних жителів.

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Сергій Шнуров / скріншот

У новому відео Сергій Шнуров маніпулює фактами та порівнює росіян з євреями у 1940-му році. Але ж правду зараз не приховати ні від кого. Наступне відео "Ленінграду" – спроба зробити із себе жертву, хоча зараз у кожного росіянина руки у крові.

Також додамо, що в РФ при цьому залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.

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