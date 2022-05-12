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Участники Евровидения-2022 перепели хит Stefania группы Kalush Orchestra

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 21:57
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Песня украинской хип-хоп группы стала настоящим хитом не только в Украине, но и за границей. Многие музыканты создают каверы или просто поют оригинальную версию
Участники "Евровидения-2022" спели Stefania
Участники "Евровидения-2022" спели Stefania / Фото: eurovision.tv

Также Stefania полюбилась многим участникам песенного конкурса "Евровидение-2022". Поэтому они решили вслед за The Rasmus исполнить песню на видео.

Представители 13 стран – Эстонии, Германии, Северной Македонии, Исландии, Литвы, Ирландии, Азербайджана, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Великобритании, Польши и Франции признавались, что им по душе пришелся сингл Kalush Orchestra.

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Отметим, что участники Евровидения выполнили отрывок песни на бирюзовой дорожке, которая состоялась 8 мая во время церемонии открытия песенного конкурса.

Хотя музыканты и не знали всех слов, но они удачно напевали мелодию Stefania и сам припев.

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На днях победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак решил поддержать своеобразный челлендж и сыграл песню Kalush Orchestra на скрипке.

А The Rasmus и Kalush Orchestra вообще спели вместе на улицах Италии свои главные хиты.

Напомним, уже сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения-2022". Представители 18 стран споют на главной сцене, но только 10 из них получат путевку в финал. Накануне букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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