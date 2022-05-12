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Учасники Євробачення-2022 переспівали хіт Stefania гурту Kalush Orchestra

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 травня, 21:57
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Пісня українського хіп-хоп гурту стала справжнім хітом не лише в Україні, але й за кордоном. Багато музикантів створюють кавери або ж просто співають оригінальну версію
Учасники "Євробачення-2022" заспівали Stefania
Учасники "Євробачення-2022" заспівали Stefania

Також Stefania полюбилась багатьом учасникам цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Тож вони вирішили слідом за The Rasmus виконати пісню на відео.

Представники 13 країн – Естонії, Німеччини, Північної Македонії, Ісландії, Литви, Ірландії, Азербайджану, Швейцарії, Нідерландів, Швеції, Великої Британії, Польщі та Франції зізнавались, що їм до душі припав сингл Kalush Orchestra.

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Зазначимо, що учасники "Євробачення" виконали уривок пісні на бірюзовій доріжці, яка відбулась 8 травня під час церемонії відкриття пісенного конкурсу.

Хоч музиканти й не знали усіх слів, проте вони вдало наспівували мелодію Stefania та сам приспів.

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Днями переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак вирішив підтримати своєрідний челендж та зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипці.

А The Rasmus та Kalush Orchestra взагалі заспівали разом на вулицях Італії свої головні хіти.

Нагадаємо, вже сьогодні відбудеться другий півфінал "Євробачення-2022". Представники 18 країн заспівають на головній сцені, але лише 10 з них отримають путівку до фіналу. Напередодні букмекери назвали фаворитів другого півфіналу.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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