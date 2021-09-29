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Внешность Наташи Королевой на новом видео смутила Сеть: C лицом что-то не то

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
29 сентября, 13:55
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Очередная публикация певицы Наташи Королевой в Instagram спровоцировала новые обсуждения в Сети
В Сети обсуждают внешность Наташи Королевой на новом видео
В Сети обсуждают внешность Наташи Королевой на новом видео / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева никак не комментирует свое признание о внебрачной дочери и последующие слухи. Певица как ни в чем бывало публикует новые ролики и делится планами. Совсем скоро у Наташи Королевой стартует новый концертный тур и она записала видео приглашения для поклонников.

Но подписчики не особо слушали, в какие города планирует приехать певица. Они обратили внимание на внешний вид Наташи Королевой.

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В Сети считают, что певица либо подобрала неудачные фильтры, либо слишком увлеклась коррекцией внешности.

  • "Блин, губы как у лягушки! Зачем она себя портит?"
  • "С лицом что-то не то"
  • "Все лицо уже перекошено, остановись"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
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Напомним, ранее директор Наташи Королевой заявила, что певица столкнулась с травлей в Сети после признания о внебрачной дочери. Директор певицы Марина Наринская не исключала, что реакция может быть разной, но такого негатива не ожидала. Всю появившуюся информация в СМИ она назвала ложью.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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