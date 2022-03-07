Актриса Софі Тернер закликає допомагати українцям фінансово: Понад мільйон людей покинули свої будинки

Зірка серіалу "Гра престолів" відкрито попросила своїх шанувальників допомагати українцям фінансово, тим, хто був змушений покинути свої будинки

Актриса Софі Тернер закликає допомагати Україні / Фото: instagram.com/sophiet

Знаменита голлівудська актриса Софі Тернер, яку ви знаєте з ролі Санси в "Грі престолів", використала свій інстаграм для доброї справи

Вже 12-й день триває боротьба українців за виживання: російська армія, прикриваючись дикою риторикою про якийсь "порятунок", з особливою жорстокістю бомбить міста та села, знищуючи інфраструктуру, змушуючи людей кидати свої домівки.

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Тим, хто потрапив у скрутне становище у зв'язку з російською агресією, і закликає допомагати акторка Софі Тернер. На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала посилання, куди її аудиторія – а це майже 15 мільйонів людей, на секунду – можуть надіслати свої пожертвування.

Софі Тернер / Фото: instagram.com/sophiet

Понад мільйон людей залишили свої будинки в Україні. Їм потрібна їжа, вода, дах та медична допомога. DEC звернулася із закликом до негайних дій. Благодійні організації-члени @disastersemergencycommittee працюють в Україні та в прикордонних країнах, надаючи життєво важливу допомогу нужденним. Будь ласка, допоможіть. Пожертвуйте сьогодні за посиланням у моїй біографії #UkraineAppeal

Таке послання залишила зірка у соцмережі.

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І ми шалено вдячні Софі Тернер за її позицію та велике серце!

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Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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