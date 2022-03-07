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Актриса Софі Тернер закликає допомагати українцям фінансово: Понад мільйон людей покинули свої будинки

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 21:53
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Зірка серіалу "Гра престолів" відкрито попросила своїх шанувальників допомагати українцям фінансово, тим, хто був змушений покинути свої будинки
Актриса Софі Тернер закликає допомагати Україні
Актриса Софі Тернер закликає допомагати Україні / Фото: instagram.com/sophiet

Знаменита голлівудська актриса Софі Тернер, яку ви знаєте з ролі Санси в "Грі престолів", використала свій інстаграм для доброї справи

Вже 12-й день триває боротьба українців за виживання: російська армія, прикриваючись дикою риторикою про якийсь "порятунок", з особливою жорстокістю бомбить міста та села, знищуючи інфраструктуру, змушуючи людей кидати свої домівки.

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Тим, хто потрапив у скрутне становище у зв'язку з російською агресією, і закликає допомагати акторка Софі Тернер. На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала посилання, куди її аудиторія – а це майже 15 мільйонів людей, на секунду – можуть надіслати свої пожертвування.

Софі Тернер
Софі Тернер / Фото: instagram.com/sophiet

Понад мільйон людей залишили свої будинки в Україні. Їм потрібна їжа, вода, дах та медична допомога. DEC звернулася із закликом до негайних дій. Благодійні організації-члени @disastersemergencycommittee працюють в Україні та в прикордонних країнах, надаючи життєво важливу допомогу нужденним. Будь ласка, допоможіть. Пожертвуйте сьогодні за посиланням у моїй біографії #UkraineAppeal

Таке послання залишила зірка у соцмережі.

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І ми шалено вдячні Софі Тернер за її позицію та велике серце!

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Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Підполковник Матуляк Геннадій Васильович. Під час бою за Гостомель, ризикуючи життям, прикрив побратимів та знищив скупчення техніки супротивника. Отримав звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”. Посмертно.

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Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.
Слава Україні!
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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