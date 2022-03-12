Через Джастіна Бібера його дружина опинилася на межі життя та смерті

Джастін і Хейлі Бібер / Фото: instagram.com/justinbieber

Війна в Україні змусила багатьох із нас забути про коронавірус, який, як і раніше, загрожує мільйонам людей.

Від ймовірних наслідків захворювання серйозно постраждала 25-річна дружина Джастіна Бібера Хейлі Болдуїн. Модель опинилася на лікарняному ліжку з ураженням мозку.

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Як розповіла Хейлі в Instagram У четвер, 10 березня, за сніданком їй стало погано. Дівчину доправили до лікарні із симптомами, схожими на інсульт. За словами очевидців, у цьому стані модель була більше схожа на жінку похилого віку, ніж на дівчину.

Вони виявили, що в моєму мозку утворився дуже маленький тромб, що викликало невелику нестачу кисню, але моє тіло впоралося самостійно, і я повністю погладшала протягом декількох годин. Хоча це безперечно був один із найстрашніших моментів, які я коли-небудь пережила, зараз я вдома, і в мене гаразд, – поділилася Бібер.

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Західні ЗМІ повідомляють, що причиною такого ускладнення міг стати коронавірус, яким Хейлі заразилася від чоловіка. Кілька тижнів тому Джастін Бібер перехворів на COVID-19 і цілком міг заразити свою дружину.

За інформацією наближених осіб, зараз Хейлі вже перебуває вдома і почувається краще.

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