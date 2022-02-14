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Олександр Еллерт після розставання з Мішиною різко схуд на 10 кг: фото до та після

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 16:15
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Шоумен дав нове інтерв'ю Славі Дьоміну, де відповів на багато провокаційних питань, зокрема – про Ксенію Мішину. Не пропустіть подробиці!
Зовнішність шоумена зазнала змін
Зовнішність шоумена зазнала змін / Фото: СТБ, открытые источники

Доки наші читачі обговорюють, що Олександр Еллерт пішов з "Кварталу" (поки що у творчу відпустку на пів року), ми ділимося ще однією порцією одкровень, тепер уже щодо особистого життя шоумена.

Як виявилось, за останні півроку Олександр Еллерт дуже схуд. Він жартувався, мовляв, зарплату ж не платять. Але в Мережі кажуть, що це через наслідки розриву з Ксенією Мішиною. Шоумен схуд на 9-10 кг і зараз важить 72 кг. За його словами, він навіть має кубики.

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Олександр Еллерт / скріншот відео

А так Еллерт виглядав раніше.

Еллерт та Мішина / скриншот відео СТБ
скриншот СТБ

Слава Дьомін ставив багато запитань про Ксенію Мішину, особливо щодо їх розставання. І підтвердив, що це були не просто стосунки хлопця та дівчини, а справжній громадянський шлюб.

Ми ходили з обручками, іноді називали один одного "чоловік"-"дружина".

Також Олександр продовжує носити обручку і зараз.

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По його словам, їхні з Ксюшею стосунки були ідеальними не тільки в Інстаграм, як думає багато хто.

Погане не транслюють до Інсти. Ми не перебільшували. У ці (хороші) моменти нам справді було добре, ми були ідеальні, ми відчували. І те, що було всередині нас, усередині нашої сім'ї, ми транслювали. Не було жодних запланованих акцій, провокацій. Ми все робили, як відчували та як усе йде. Абсолютно все чесно було, що б не писали.

Еллерт зазначив, що, вийшовши з проекту, їм 3 місяці не можна було разом десь з'являтися, щоб ніхто не дізнався, що вони разом. Цей період став справжнім випробуванням, зокрема – їм довелося наново дізнаватися про характери один одного, адже вони майже весь час мали проводити лише вдома.

Емоційність – один з головних моментів, взаємна емоційність. Ми згодом тільки навчилися її приструнювати і керувати цією емоційністю.

Олександр Эллерт поділився сокровенним
Олександр Эллерт поділився сокровенним / Фото: instagram.com/ellert_a

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Щодо першого розлому у відносинах, то шоумен відповів, що це було влітку, коли Ксеня написала посаду в Інстаграмі. Причиною розлучення, за словами Олександра, стало сильне кохання. Конкретизувати причину розладу Еллерт не став, вчинивши, як і сама Ксенія Мішина : причини сварок пари, як і раніше, залишаються невідомими.

Слава Дьомін, запитав, чи Еллерт спіткнувся, на що той відповів ствердно і зізнався, що шкодує. Він також підтвердив, що з його боку були велика ревнощі.

Було всяке. Ревнощі були не головним критерієм наших скандалів. Знову ж таки тут дається взнаки популярність, тому що ревнощі були й обопільні іноді. У когось вона була побіжно, жартома, а хтось намагався щось з'ясувати, вимагав пояснень. Мені іноді було незрозуміло, хотілося почути чітко, щоби мені розклали і все.

Свою роль відіграли та напружені графіки артистів.

Еллерт також підтвердив, що не втрачає надію на те, що колись вони з Ксенією Мішин помиряться. А якщо в неї з'явиться хтось за цей час, він не планує робити ніяких божевільних вчинків, а побажає добра, щастя та любові.

Не пропустіть більше сенсаційних подробиць у відео.

Також дивіться, як виглядає дизайн квартири Ксенії Мішиної.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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