Олександр Еллерт після розставання з Мішиною різко схуд на 10 кг: фото до та після

Шоумен дав нове інтерв'ю Славі Дьоміну, де відповів на багато провокаційних питань, зокрема – про Ксенію Мішину. Не пропустіть подробиці!

Зовнішність шоумена зазнала змін / Фото: СТБ, открытые источники

Доки наші читачі обговорюють, що Олександр Еллерт пішов з "Кварталу" (поки що у творчу відпустку на пів року), ми ділимося ще однією порцією одкровень, тепер уже щодо особистого життя шоумена.

Як виявилось, за останні півроку Олександр Еллерт дуже схуд. Він жартувався, мовляв, зарплату ж не платять. Але в Мережі кажуть, що це через наслідки розриву з Ксенією Мішиною. Шоумен схуд на 9-10 кг і зараз важить 72 кг. За його словами, він навіть має кубики.

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Олександр Еллерт / скріншот відео

А так Еллерт виглядав раніше.

Еллерт та Мішина / скриншот відео СТБ

скриншот СТБ

Слава Дьомін ставив багато запитань про Ксенію Мішину, особливо щодо їх розставання. І підтвердив, що це були не просто стосунки хлопця та дівчини, а справжній громадянський шлюб.

Ми ходили з обручками, іноді називали один одного "чоловік"-"дружина".

Також Олександр продовжує носити обручку і зараз.

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По його словам, їхні з Ксюшею стосунки були ідеальними не тільки в Інстаграм, як думає багато хто.

Погане не транслюють до Інсти. Ми не перебільшували. У ці (хороші) моменти нам справді було добре, ми були ідеальні, ми відчували. І те, що було всередині нас, усередині нашої сім'ї, ми транслювали. Не було жодних запланованих акцій, провокацій. Ми все робили, як відчували та як усе йде. Абсолютно все чесно було, що б не писали.

Еллерт зазначив, що, вийшовши з проекту, їм 3 місяці не можна було разом десь з'являтися, щоб ніхто не дізнався, що вони разом. Цей період став справжнім випробуванням, зокрема – їм довелося наново дізнаватися про характери один одного, адже вони майже весь час мали проводити лише вдома.

Емоційність – один з головних моментів, взаємна емоційність. Ми згодом тільки навчилися її приструнювати і керувати цією емоційністю.

Олександр Эллерт поділився сокровенним / Фото: instagram.com/ellert_a

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Щодо першого розлому у відносинах, то шоумен відповів, що це було влітку, коли Ксеня написала посаду в Інстаграмі. Причиною розлучення, за словами Олександра, стало сильне кохання. Конкретизувати причину розладу Еллерт не став, вчинивши, як і сама Ксенія Мішина : причини сварок пари, як і раніше, залишаються невідомими.

Слава Дьомін, запитав, чи Еллерт спіткнувся, на що той відповів ствердно і зізнався, що шкодує. Він також підтвердив, що з його боку були велика ревнощі.

Було всяке. Ревнощі були не головним критерієм наших скандалів. Знову ж таки тут дається взнаки популярність, тому що ревнощі були й обопільні іноді. У когось вона була побіжно, жартома, а хтось намагався щось з'ясувати, вимагав пояснень. Мені іноді було незрозуміло, хотілося почути чітко, щоби мені розклали і все.

Свою роль відіграли та напружені графіки артистів.

Еллерт також підтвердив, що не втрачає надію на те, що колись вони з Ксенією Мішин помиряться. А якщо в неї з'явиться хтось за цей час, він не планує робити ніяких божевільних вчинків, а побажає добра, щастя та любові.

Не пропустіть більше сенсаційних подробиць у відео.

Також дивіться, як виглядає дизайн квартири Ксенії Мішиної.