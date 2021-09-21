Ані Лорак показала кадри з кліпу на першу пісню українською мовою за сім років (відео)

Після концертів в Одесі Ані Лорак анонсувала випуск пісні українською мовою. Співачка поділилася тизером нового кліпу і повідомила, що почути новий трек під назвою "Бачила" можна буде 24 вересня.
Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу ... Скоро ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання. # Бачила – написала в публікації артистка.
У коментарях прихильники не приховують свого захоплення.
- "Чекаємо"
- "Як красиво. З нетерпінням чекаємо. Нарешті довгоочікувана пісня українською"
- "Українською? Нарешті!"
Нагадаємо, цього літа Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах в Одесі два дні був sold out . Виступи співачки в Україні пройшли без провокацій . Ані Лорак виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і українською.
Дивіться відео з концерту Ані Лорак в Одесі:
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