Ані Лорак показала кадри з кліпу на першу пісню українською мовою за сім років (відео)

Ані Лорак у себе в Instagram розсекретила, коли вийде пісня українською мовою. За словами співачки, це буде чесна балада про особисті переживання

Ані Лорак назвала дату релізу пісні українською мовою / Фото: instagram.com/anilorak

Після концертів в Одесі Ані Лорак анонсувала випуск пісні українською мовою. Співачка поділилася тизером нового кліпу і повідомила, що почути новий трек під назвою "Бачила" можна буде 24 вересня.

Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу ... Скоро ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання. # Бачила – написала в публікації артистка.

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У коментарях прихильники не приховують свого захоплення.

"Чекаємо"

"Як красиво. З нетерпінням чекаємо. Нарешті довгоочікувана пісня українською"

"Українською? Нарешті!"

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Нагадаємо, цього літа Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах в Одесі два дні був sold out . Виступи співачки в Україні пройшли без провокацій . Ані Лорак виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і українською.

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Дивіться відео з концерту Ані Лорак в Одесі:

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