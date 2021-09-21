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Ані Лорак показала кадри з кліпу на першу пісню українською мовою за сім років (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 08:49
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Ані Лорак у себе в Instagram розсекретила, коли вийде пісня українською мовою. За словами співачки, це буде чесна балада про особисті переживання
Ані Лорак назвала дату релізу пісні українською мовою
Ані Лорак назвала дату релізу пісні українською мовою / Фото: instagram.com/anilorak

Після концертів в Одесі Ані Лорак анонсувала випуск пісні українською мовою. Співачка поділилася тизером нового кліпу і повідомила, що почути новий трек під назвою "Бачила" можна буде 24 вересня.

Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу ... Скоро ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання. # Бачила – написала в публікації артистка.

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У коментарях прихильники не приховують свого захоплення.

  • "Чекаємо"
  • "Як красиво. З нетерпінням чекаємо. Нарешті довгоочікувана пісня українською"
  • "Українською? Нарешті!"

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Нагадаємо, цього літа Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах в Одесі два дні був sold out . Виступи співачки в Україні пройшли без провокацій . Ані Лорак виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і українською.

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Дивіться відео з концерту Ані Лорак в Одесі:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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