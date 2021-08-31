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Найгарячіші образи Ані Лорак для Нової хвилі: ТОП від співачки (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
31 серпня, 08:40
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Протягом декількох днів Ані Лорак радувала публіку не тільки своїми виступами, а й яскравими вбраннями. Своїх підписників вона попросила обрати кращий лук
Ані Лорак показала свої яскраві образи з "Нової хвилі"
Ані Лорак показала свої яскраві образи з "Нової хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

Днями Ані Лорак і Сергій Лазарєв презентували спільну пісню на "Новій хвилі" в Сочі. Тоді на сцену співачка вийшла в елегантній і досить закритій білій сукні.

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Але, схоже, це не найулюбленіший аутфіт зірки на конкурсі. Тому що в Instagram Лорак зібрала свої інші вбрання з червоної доріжки і вечірок "Нової хвилі".

Перше – довга золота сукня з вирізом і декольте.

Ані Лорак на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

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Другий лук – синє ультраміні і босоніжки на платформі. Ідеально для афтерпаті.

Ані Лорак на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

Третій образ – чорний ромпер з декольте і нічого зайвого.

Ані Лорак на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak
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І останнє вбрання з ТОПу Лорак – смілива срібна міні сукня, в якій вона вийшла на сцену.

Ані Лорак на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

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Раніше на "Новій хвилі" Ані Лорак розповіла в інтерв'ю про плани на майбутнє – вже в новому сезоні вийде її повноцінний альбом, а також пісня, записана українською.

Перед тим, як відправитися на "Нову хвилю" в Сочі, Ані Лорак вперше за багато років виступила в Україні. На двох концертах в Одесі були sold out.

Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

Відомий продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про її виступи в Росії:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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