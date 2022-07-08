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Донька Олі Полякової вступила до іноземного ВИШу: де і на кого навчатиметься Маша?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 липня, 09:10
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17-річна спадкоємиця артистки стала студенткою європейського університету. Де він розташований та коли початок навчання – "Сьогодні" розкаже
Маша Полякова тепер студентка
Маша Полякова тепер студентка / Фото: Колаж: Сьогодні

Цьогоріч Маша Полякова закінчила 11-й клас. Випускний у зіркової дівчинки пройшов онлайн. Так як вона разом з молодшою сестрою Алісою зараз перебуває у Франції, де їх прихистила мамину подруга, російська блогерка Ніка Білоцерківська.

Відомо, що Маша вирішила піти стопами зіркової мами. Раніше Оля Полякова зізналася, що її донька хоче вступати до музичного університету. Дівчина подала документи до п'яти іноземних навчальних закладів.

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Куди вступимо і як потягнемо за фінансами – туди й підемо, – казала артистка.

І ось в Instastories Полякова-молодша опублікувала скриншот електронного листа з університету. Її привітали зі вступом!

Маша отримала листа з ВИШу
Маша отримала листа з ВИШу

Ми розглянули вашу заявку та раді, що можемо запропонувати вам безумовне місце в наступній програмі: рік (інтегрований ступінь), – йдеться в повідомленні.

Початок навчання у вересні 2022 року. Очевидно, Маша вступила у ВНЗ у Великій Британії. Адже дівчинці, щоб прийняти пропозицію щодо місця, потрібно ввійти у свій обліковий запис на сайті UCAS – британська організація, основна роль якої полягає в управлінні процесом подання заявок до британських університетів.

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Нагадаємо, Маша вже тривалий час захоплюється музикою. Разом зі своїми друзями вона створила колектив "ШВИ". Дебют молодого нестандартного гурту відбувся у листопаді 2021 року та викликав неоднозначну реакцію у Мережі.

Зараз "ШВИ" поставили свою діяльність на паузу. Як каже Маша, усі учасники наразі розкидані по різним куточакм світу і не у всіх є з собою музичні інструменти.

Нещодавно Маша зізналась, що вже готує для фанатів новий трек. Це буде перша її україномовна пісня, присвячена лесбійському коханню.

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До речі, декілька днів тому Оля Полякова повернулась до України. Артистка зізнавалась, що діти вже теж дуже хочуть додому, особливо молодша Аліса. Але зіркова мама вагалась брати їх з собою. Тож, очевидно, дівчатка залишились у Франції.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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