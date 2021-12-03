Джакузі, спа-центр та паркінг: що всередині замку Пугачової та Галкіна і скільки він коштує

Усім вже давно відомо, що Максим Галкін та Алла Пугачова мешкають у розкішному замку, який вже, до речі, прикрасили до Нового року. Проте шанувальників досі тривожить питання – скільки ж коштує така помпезність?
Вартість замку, в якому зіркове подружжя разом з дітьми проживає вже кілька років, експерти оцінюють у 750 мільйонів рублів (понад 278 млн грн), про це пише "Комсомольська правда".
Шестиповерховий замок побудований з каменю, він розташований на вершині пагорба у підмосковному селі Грязь.
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Будинок виконаний у вікторіанському стилі. Вхід у приміщення прикрашають горгулії, а вночі особняк підсвічується. "Родзинкою" замку є висока вежа з відкритим майданчиком, що нагадує середньовічну споруду.
Загальна площа особняка Пугачової та Галкіна близько трьох тисяч кв. м. У приміщенні є все необхідне для зіркової сім'ї - ліфт, підземний паркінг, басейн у китайському стилі, спа-центр із джакузі. А от на прибудинковій території є окреме житло для прислуги, зимовий сад та оранжерея.
Зазначимо, що до сімейства постійно навідуються їхні зіркові друзі. Галкін та Алла Борисівна часто радують шанувальниів у Мережі фото з і свого розкішного дому. Колись шоумен розповідав, що замок був його дитячою мрією і ось він її здійснив.
Нагадаємо, раніше авторка хіта Пугачової та Галкіна "Будь или не будь" зізналася, як зав'язався роман пари. За словами Любаші, все почалося із запису тієї самої пісні.
А от Філіп Кіркоров відверто розповів про розлучення з Аллою Борисівною. Як пригодав артист, все сталося напередодні Нового року. Той день співак назвав одним із найскладніших у житті.
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