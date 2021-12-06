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Злата летить зі мною: Хветкевич із Холостячки вирушив до США та показав кадри з літака

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 21:47
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Колишній учасник другого сезону проекту "Холостячка" Андрій Хветкевич на якийсь час повернувся до Майямі. У літаку холостяк заінтригував шанувальників однієї з Instastories
Хветкевич опублікував фото із Златою
Хветкевич опублікував фото із Златою / Фото: instagram.com/diveeasy/, instagram.com/diveeasy

Проект "Холостячка" зі Златою Огнєвіч уже добіг кінця, у фіналі шоу співачка обрала Андрія Задворного . Проте є підозри, що відносини між парою не склалися і Злата після проекту змінила своє рішення.

Так, у своєму Instagram -акаунті Андрій Хветкевич, який залишив шоу у десятому випуску , створив чергову інтригу . Чоловік додав історію з підписом "Злата летить зі мною" . На секунду шанувальники пари сподівалися, що холостячка вирушить з Андрієм в Америку.

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Але, як виявилося, це був лише жарт від Хветкевича. На борту літака був журнал, де він знайшов фото співачки.

Скріншот – instagram.com/diveeasy

Як розповів Хветкевич, на деякий час йому необхідно повернутися до Майямі для того, щоб вирішити свої справи, які стосуються бізнесу. Чоловік пообіцяв повернутись до наступної п'ятниці, адже вони з іншими учасниками проекту запланували черговий спільний перегляд пост-шоу. У ньому глядачі дізнаються, як склалась подальша доля героїв другого сезону "Холостячки".

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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